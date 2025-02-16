Taksim'de kadın turistin elindeki telefonu çaldı, satmadan özçekim yaptı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim Kocatepe Mahallesi'nde 11 Şubat saat 22.15 sıralarında film gibi kapkaç olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce Türkiye'ye gelen Endonezyalı Maila Zulaeva F. (22), arkadaşlarıyla Taksim'e gitti.

KADIN TURİST KAPKAÇA UĞRADI

Caddede yürüyen 3 arkadaştan biri, Maila Zulaeva F.'den fotoğrafını çekmesini istedi. Kadın turist fotoğraf çekeceği sırada yanına yaklaşan bir şüpheli tarafından cep telefonu çalındı. Neye uğradığına şaşıran kadın önce yere düştü ardından kalkıp şüpheliyi bir süre kovaladı. Şüpheli ara sokaklarda gözden kayboldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından kadın turistin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılık yapan Eyüp K. (24) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli, Dolapdere Irmak Caddesi'nde yakalandı.

30 BİN LİRALIK TELEFONU 200 LİRAYA SATMIŞ

Olayı itiraf eden Eyüp K., 30 bin lira değerindeki cep telefonunu, bir telefoncuya 200 lira karşılığında sattığını söyledi. İş yerine giden polis, cep telefonunu geri alarak çalıntı telefonu satın alan Azad Ö.'yü (23) de gözaltına aldı.

ÇALDIĞI TELEFONLA ÖZÇEKİM YAPMIŞ

Diğer yandan cep telefonunda inceleme yapan polis ekipleri, telefonun fotoğraf galerisinde şüphelinin fotoğrafına rastladı. Şüphelinin çaldığı cep telefonuyla kendi fotoğrafını çektiği ortaya çıktı. Telefon kadın turiste teslim edilirken, emniyette ifadesi alınan ve adli işlemleri tamamlanan Eyüp K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece "Kapkaç" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

"Suç eşyasını satın alma" suçlamasıyla hakkında adli işlem başlatılan telefoncu Azad Ö. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan Eyüp K.'nin poliste 12, Azad Ö.'nün ise poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.