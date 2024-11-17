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Taksim'de Kayıp Çocuk Seferberliği

Taksim'de Kayıp Çocuk Seferberliği
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Taksim Meydanı'nda 6-7 yaşlarında bir çocuk kayboldu. Vatandaşlar ve polis, çocuğun ailesini aramak için seferber oldu. Küçük çocuk, kısa süre içinde annesine teslim edildi. Durumu fark eden biri, ailelerin çocuklarına sahip çıkmaları ve iyi eğitmeleri gerektiğini vurguladı.

Taksim' de 6-7 yaşlarında bir çocuk ailesini kaybetti. Çocuğun kaybolduğunu fark eden vatandaşlar ve polis ailesini bulmak için seferber oldu. Küçük çocuk ailesine teslim edildi.

Taksim Meydanı'nda vatandaşlar 6-7 yaşlarında kaybolan bir çocuk fark etti. Vatandaşlar çocuğu polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ile beraber ailesini arayan çocuk kısa bir süre sonra annesine teslim edildi.

"Çocuklarını iyi eğitmeleri gerekiyor"

Küçük çocuğun kaybolduğunu ilk fark eden ve polislere durumu bildiren Yüksel Çelik, "Ağlıyordu ben de çocuğa kayboldun mu diye sordum. Evet dedi. Baktık annesi yok hemen polise haber verdik. Onlar da şimdi ilgileniyorlar. Küçük çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Özellikle böyle kalabalık alanlarda kesinlikle yanımızdan ayırmayıp elini sıkıca tutmamız gerekiyor. Her an herşey olabilir. Aileler duyarlı bir şekilde çocuklarına sahip çıkmaları lazım. Çocuklarını iyi eğitmeleri gerekiyor. Çocuklarına telefon numaralarını isimlerini soyisimlerini adreslerini öğretmeleri gerekli. En kötü ihtimal anne ve babanın telefon numaralarına ulaşılması gerekiyor." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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