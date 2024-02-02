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Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Olay spontane gerçekleşti

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İzmir'de kendisini soğukta üşümesin diye aracına alan taksiciyi silahla öldüren D.A. ifadesinde; gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söyledi. Tutuklanan zanlının kullandığı ruhsatsız tabancada 3 fişek olduğu, olayda 3'ünü de kullandığı öğrenildi.

İzmir'de aracına bindiği taksiciyi silahla öldürüp parasını gasp eden zanlı, ifadesinde olayın planlı olmadığını öne sürdü.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi şoförü Oğuz Erge (44), dün saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı (19) aracına aldı. D.A'nın arka koltuktan tabancayla 3 el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçan şüpheli D.A, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Olay spontane gerçekleşti

"GASP AMACIYLA TAKSİYE BİNMEDİM"

Gözaltına alınan zanlının üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, gasp amacıyla taksiye binmediğini, olayın spontane olarak gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Olay spontane gerçekleşti

TABANCADAKİ 3 FİŞEĞİ DE KULLANMIŞ

Daha önce intihara teşebbüs eden zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabancada 3 fişek olduğu, olayda 3'ünü kullandığı öğrenildi. Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Olay spontane gerçekleşti

ANBEAN ARAÇ KAMERASINDA: YAA BAZI İNSANLARA GÜVENMİYORUZ

Araç kamerası kayıtlarına, zanlının ineceği yere geldiğinde yanındaki tabancayla koltuğun arkasından Erge'ye 3 el ateş ettiği ve "Yaa bazı insanlara güvenmiyoruz" dediği anlar yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin kovanları toplaması, yaralı haldeki şoförü iterek üzerindeki ceketin ceplerini karıştırması, "Nerede lan paralar" diyerek araçta arama yapması da görülüyor.

Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Olay spontane gerçekleşti

MESLEKTAŞLARINDAN KONVOYLU PROTESTO

Öte yandan; İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya gelen taksiciler, Oğuz Erge'nin cenazesini İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürmek üzere yola çıkan nakil aracının arkasından konvoy oluşturup yol boyunca korna çalarak olayı protesto etti.

Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Olay spontane gerçekleşti

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (20)

BUĞRA EMRECİKSİN:

Yüzünde maske elinde eldiven var, olay tamamen planlı, projeli. Gasp amaçlı o gece sokağa çıkmış ona göre ceza verilmeli ve mümkünse asılmalıdır.

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yusuf erdin:

eyer adalet varsa devlet varsa bunu yaşatmayacaksın

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VATANSEVER:

adalet varsa cezası ağırlaştırılmış müebbet. kim olursa olsun devlet adam öldürmez. adalet yoksa dediğin olur.

yanıt6
yanıt30
Züleyha Akyol:

Çocukları babalarının öldürülme anını izledikçe içlerindeki acıyı tahmin bile etmek istemiyorum.. Büyük acı, sen ailesine ve sevdiklerine sabır ver Allah'ım.

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Orhan Karen:

Aynen ya yapmayın bunu o çocuklara dışardan biri olarak o görüntülerden ne biçim etkilendik ya çocukları

yanıt51
yanıt0
Firat Tas:

Spontane olarak asın bu mikrobu iflah olmaz artık besleyip palazlandırıp salmayın insanların içine

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0
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Diyojen Öz:

ALLAH RAHMET EYLESİN. BU ÜLKEYE NE OLDU :(

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0
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Awesome:

Haber yaparken biraz daha dikkat lütfen, bıçak değil silahla ateş ediyor..

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Züleyha Akyol:

Çocuklarının ve eşinin bu videoyu izledikçe yaşadığı acıyı tahmin etme duygusu bile çok can yakıcı.. Allah sabır versin..

78
0
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Sm57:

Cezayı hafifletmeye çalışıyor aklınca

64
0
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