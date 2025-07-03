Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar

Antalya'nın turizm merkezi Alanya'da, mahkeme kararıyla yapılan bir denetim sırasında hukuk ve güvenlik görevlilerine yönelik şiddet olayları yaşandı. Ünlü markaların sahte ürünlerini sattığı belirlenen iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştiren Avukat Alperen Erdoğan, jandarma eşliğinde Okurcular Mahallesi'ndeki Alara Grand Bazaar'da büyük bir saldırıya uğradı.

"ÖLDÜRÜN, BURADAN SAĞ ÇIKAMAYACAK"

Avukat Erdoğan, Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kararı doğrultusunda Ateş Butik isimli iş yerine gitti. Denetim sırasında dışarıda toplanan kalabalık, işlemler tamamlandıktan sonra Erdoğan'a küfür ve tehditlerle saldırdı. "Öldürün, buradan sağ çıkamayacak" şeklindeki tehditlerle başlayan linç girişimi sırasında avukat, kalabalık tarafından darbedildi. Erdoğan, kafasına ve çenesine aldığı darbelerle yaralanırken, olay yerinden koşarak uzaklaşmak zorunda kaldı.

JANDARMANIN KAFASINDA SANDALYE KIRDILAR

Saldırıdan jandarma ekipleri de nasibini aldı. Kalabalığın elindeki sandalye ve plastik mankenlerle jandarmaya saldırdığı, bir jandarmanın kafasında iki sandalye kırıldığı öğrenildi. Saldırganlar ayrıca jandarma aracının önünü kesmeye çalıştı. Olayın ardından Avukat Alperen Erdoğan ve saldırıya uğrayan jandarma personeli, saldırgan esnaflardan şikayetçi oldu.

MAĞDUR AVUKAT HABERLER.COM'A KONUŞTU

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Erdoğan, Haberler.com'a yaptığı açıklamada saldırının yalnızca şahsına değil, hukuk sistemine ve kamu otoritesine yapıldığını vurguladı. İçeriye girdikten sonra dışarıda bir kalabalık oluştuğunu belirten Erdoğan, "Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararını uygulamak için Ateş Butik isimli mağazaya jandarma ile birlikte gittik. Ben içeriye girdikten sonra dışarıda büyük bir kalabalık oluştu. Bu sırada kalabalıktan tarafıma galiz küfürler edildi. İşlemin sona ermesiyle dışarıya çıktığımda jandarmaların arasından esnaflar bana saldırmaya başladılar. Saldırı sırasında ayrıca 'Öldürün, buradan sağ çıkamayacak' şeklinde tehditler de savurdular. Jandarma aracına giderken bize sert cisimler fırlatmaya başladılar" dedi.

"KOŞARAK CANIMI ZOR KURTARDIM"

"Bu sert cisimlerden biri kafama isabet etti, gözüm karardı" diyen Erdoğan, "Gözümü açtığımda sandalye ve plastik mankenlerle bana ve jandarmaya saldırıyorlardı. Jandarmanın kafasında 2 sandalye kırdılar. Kaçarken kafama 4, çeneme 1 yumruk darbesi aldım. Bütün çarşı boyunca araca ulaşama kadar bu şekilde saldırıya maruz kaldık. Hatta jandarma aracının da önünü kesmeye çalıştılar. Koşarak canımı zor kurtardım" şeklinde konuştu.

Yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken, yaşanan linç girişimi sosyal medyada da büyük tepki çekti.