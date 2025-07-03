Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar

Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Haber Videosu

Antalya'nın Alanya ilçesinde ünlü giyim firmalarının sahte ürünlerini satan esnafa denetimi giden avukat ve jandarma linç girişime maruz kaldı. 100 kişilik esnaf grubunun arasında kalarak feci şekilde darp edilen avukat Alperen Erdoğan, ölüm tehditleri de aldı. Jandarmanın kafasında sandalye kırılan olayda koşarak canını zor kurtaran Erdoğan, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya'nın turizm merkezi Alanya'da, mahkeme kararıyla yapılan bir denetim sırasında hukuk ve güvenlik görevlilerine yönelik şiddet olayları yaşandı. Ünlü markaların sahte ürünlerini sattığı belirlenen iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştiren Avukat Alperen Erdoğan, jandarma eşliğinde Okurcular Mahallesi'ndeki Alara Grand Bazaar'da büyük bir saldırıya uğradı.

"ÖLDÜRÜN, BURADAN SAĞ ÇIKAMAYACAK"

Avukat Erdoğan, Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kararı doğrultusunda Ateş Butik isimli iş yerine gitti. Denetim sırasında dışarıda toplanan kalabalık, işlemler tamamlandıktan sonra Erdoğan'a küfür ve tehditlerle saldırdı. "Öldürün, buradan sağ çıkamayacak" şeklindeki tehditlerle başlayan linç girişimi sırasında avukat, kalabalık tarafından darbedildi. Erdoğan, kafasına ve çenesine aldığı darbelerle yaralanırken, olay yerinden koşarak uzaklaşmak zorunda kaldı.

JANDARMANIN KAFASINDA SANDALYE KIRDILAR

Saldırıdan jandarma ekipleri de nasibini aldı. Kalabalığın elindeki sandalye ve plastik mankenlerle jandarmaya saldırdığı, bir jandarmanın kafasında iki sandalye kırıldığı öğrenildi. Saldırganlar ayrıca jandarma aracının önünü kesmeye çalıştı. Olayın ardından Avukat Alperen Erdoğan ve saldırıya uğrayan jandarma personeli, saldırgan esnaflardan şikayetçi oldu.

Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar

MAĞDUR AVUKAT HABERLER.COM'A KONUŞTU

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Erdoğan, Haberler.com'a yaptığı açıklamada saldırının yalnızca şahsına değil, hukuk sistemine ve kamu otoritesine yapıldığını vurguladı. İçeriye girdikten sonra dışarıda bir kalabalık oluştuğunu belirten Erdoğan, "Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararını uygulamak için Ateş Butik isimli mağazaya jandarma ile birlikte gittik. Ben içeriye girdikten sonra dışarıda büyük bir kalabalık oluştu. Bu sırada kalabalıktan tarafıma galiz küfürler edildi. İşlemin sona ermesiyle dışarıya çıktığımda jandarmaların arasından esnaflar bana saldırmaya başladılar. Saldırı sırasında ayrıca 'Öldürün, buradan sağ çıkamayacak' şeklinde tehditler de savurdular. Jandarma aracına giderken bize sert cisimler fırlatmaya başladılar" dedi.

"KOŞARAK CANIMI ZOR KURTARDIM"

"Bu sert cisimlerden biri kafama isabet etti, gözüm karardı" diyen Erdoğan, "Gözümü açtığımda sandalye ve plastik mankenlerle bana ve jandarmaya saldırıyorlardı. Jandarmanın kafasında 2 sandalye kırdılar. Kaçarken kafama 4, çeneme 1 yumruk darbesi aldım. Bütün çarşı boyunca araca ulaşama kadar bu şekilde saldırıya maruz kaldık. Hatta jandarma aracının da önünü kesmeye çalıştılar. Koşarak canımı zor kurtardım" şeklinde konuştu.

Yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken, yaşanan linç girişimi sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıErkan kaplan:

Bu nasıl bir eşkiyalıktır, sahte giyin satıp hem milletİ Kazıklıyorlar hem de devlete 0,05 TL vergi ödemiyorlar. Devlet yetkilileri derhal müdahale etmelidir. Jandarmaya saldıran eşkiyalar da derhal gözaltına alınmalıdır.

Yorum Beğen214
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp iktidarinda yansaa yapakaalqrdan baska kimsw mutlu degil kimse adalete guvenmiyor adalet zengini koruyor

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme97
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınurullah acar:

avukatlar esnaftan harac istiyor esnaf para vermeyince bu sefer yanina polisleri alıp esnafa çökmeye çalışıyorlar

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme136
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

alanya esnafı malum. dağdakilerden fsrkı yok yüzde 75 inin.

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Soyisim sakıncalı avukatın

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı

Uzman isimden 7.4'lük deprem uyarısı! Bölge bölge açıkladı
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti

Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı

Düşen uçağın enkazına ulaşıldı! Acı haberi Rize Valisi duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.