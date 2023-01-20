Takım elbiseli şahıs, inşaatın önünde ölü bulundu! Polis bir ihtimal üzerinde duruyor 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Darıca ilçesinde takım elbiseli erkek şahıs, kanlar içinde inşaat halindeki binanın önünde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümü araştırıyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Nurgül Sokak'ta meydana gelen olayda, sabah 08.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan takım elbiseli şahsı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İNŞAATTAN ATILMIŞ OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Kimliği öğrenilemeyen şahsın cesedi, ölüm sebebinin öğrenilmesi için otopsiye kaldırıldı. Polis ekipleri şahsın inşaat halindeki binadan atılmış olabileceği şüphesi üzerinde de duruyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Takım elbiseli şahıs, inşaatın önünde ölü bulundu! Polis bir ihtimal üzerinde duruyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.