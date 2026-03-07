Haberler

İran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kapsamında bombardıman altına alındı. Havalimanında çıkan yangın, kilometrelerce öteden görülebiliyor.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. İran basınında yer alan haberlere göre, son saldırıların hedeflerinden biri de başkent Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı oldu. Yoğun bir bombardımana uğrayan havalimanında yangın çıktığı bildirilirken, yükselen alevler kilometrelerce öteden görüldü. Gelişmenin, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İran rejimine ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmasının hemen ardından yaşanması dikkat çekti. - TAHRAN

