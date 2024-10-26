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Taciz anı kamerada! Görüntüleri izleyen kadın, kocasına boşanma davası açtı

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Malezya'da bir apartmanda genç kızı taciz eden şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Ülkede büyük yankı uyandıran olay sonrası adamın karısı boşanma davası açtığını söyleyerek, "Bu ilk değildi. Kesinlikle bu kez onu affetmeyeceğim" dedi.

Malezya'nın Johor Bahru bölgesindeki bir apartmanda ismi açıklanmayan şahıs, evinin kapısını açmaya çalışan genç kızı arkasından gizlice yaklaşarak taciz etti.

ÜLKEDE İNFİAL YARATTI

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay ülkede büyük yankı uyandırdı. Genç kızın şikayeti sonrası şahıs gözaltına alınırken karısının açıklaması skandalı başka bir boyuta taşıdı.

Taciz anı kamerada! Görüntüleri izleyen kadın, kocasına boşanma davası açtı

"BUNU İLK DEFA YAPMIYOR"

Kocasının davranışının kendisini ve ailesini olumsuz yönde etkilediğini dile getiren kadın, "Çocuk sahibi olmamızın öncesinden beri bu istismarcı davranışlara sahip. Bunu ilk defa yapmıyor. Onu affettim, kurtardım ve ona yardım ettim. Ama bu sefer bitti. Onu artık affedemem. Değişeceğini ummuştum. Hayatını mahvetti ve bana, çocuklarımıza ve ebeveynlerine zarar verdi" ifadelerini kullandı.

Taciz anı kamerada! Görüntüleri izleyen kadın, kocasına boşanma davası açtı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

reel adam:

Bakıyorum da Şimdi bu haber mi. Yazıklar olsun.

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Tamer:

Müslümanların ülkesi malezya, Turkiye de müslümanların ülkesi benzer olaylar çok burda, Ama gece gündüz lanetlenen sövülen batıda bu olaylara çok nadir rastlanır.

3
6
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Semsi Ustunyavuz:

Haber değeri nerede??

3
1
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Köfteci Jardel:

Böylelerine çok sert cezalar tatbik edilmeli.. Ki bir daha kimse böyle bir şeye cüret edemesin

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0
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