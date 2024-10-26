Taciz anı kamerada! Görüntüleri izleyen kadın, kocasına boşanma davası açtı

Malezya'nın Johor Bahru bölgesindeki bir apartmanda ismi açıklanmayan şahıs, evinin kapısını açmaya çalışan genç kızı arkasından gizlice yaklaşarak taciz etti.

ÜLKEDE İNFİAL YARATTI

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay ülkede büyük yankı uyandırdı. Genç kızın şikayeti sonrası şahıs gözaltına alınırken karısının açıklaması skandalı başka bir boyuta taşıdı.

"BUNU İLK DEFA YAPMIYOR"

Kocasının davranışının kendisini ve ailesini olumsuz yönde etkilediğini dile getiren kadın, "Çocuk sahibi olmamızın öncesinden beri bu istismarcı davranışlara sahip. Bunu ilk defa yapmıyor. Onu affettim, kurtardım ve ona yardım ettim. Ama bu sefer bitti. Onu artık affedemem. Değişeceğini ummuştum. Hayatını mahvetti ve bana, çocuklarımıza ve ebeveynlerine zarar verdi" ifadelerini kullandı.