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Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık müdahale etti

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Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor 2025 yarışmasında beklenmedik bir olay yaşandı. Yarışmacıların adada, kendi elleriyle inşa ettikleri evler, Turizm Bakanlığı tarafından kaçak yapı oldukları gerekçesiyle yıkıldı. Bu gelişme, hem yarışmacıları hem de izleyicileri şaşkına çevirdi.

Uzun yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor, her sezonu ile seyirciyi ekran başına kilitliyor. Geçtiğimiz sezon hırsızlık skandalı ile sarsılan Survivor bu kez de farklı bir olayla gündem oldu.

Survivor 2025'in bu sezonunda Dominik Turizm Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, yarışmacıların adada yaptıkları evlerin "kaçak yapı" oldukları gerekçesiyle, söz konusu evlere el koydu ve yıkım işlemi başlattı. Adada yarışmacıların sahile yaptığı yapılar yıkıldı.

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay

"PINAR ŞÜPHELENİYORUM"

Evini yapmak için çok uğraşan Sema üzülerek "Seslerden uyandım, evimi yıkmaya geldiler. Adaya ilk geldiğimiz gün başladım ama bugün evimi yıktılar. Turizm Bakanlığının sahilden görünmesine izin vermediği bir durumdaymış bu. Şikayet ettiler, kesin Pınar'dan şüpheleniyorum. 2.5 ayımı verdim çünkü. Şimdi yeni bir ev yapacağım" dedi.

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay

"MORALİM ÇOK BOZUK"

Batuhan'ın da evi yıkıldı ve yarışmacı gözyaşlarını tutamadı. Batuhan, "Vallahi moralim bozuk, motivasyonum çok düşük. Sonra dediler ki ev sahilden çok gözüküyor, bunun yıkılması gerekiyor. Birden geldiler, kepçeyi vurdular. Kafamı dinleyebildiğim, şuradan kaçabildiğim bir ev olmuştu ama yıkıldı. Beni üzen asıl şey evin yıkılışını izlerken kimse yanımda yoktu" dedi.

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık müdahale etti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

Alışmışız tabi Türk milleti olarak çökmeye :))) Elin önünde yaprak ile gezeni bile müsaade etmiyor bakın :)))

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Haber YorumlarıKimesterseni:

3 Turk bir araya geldiginde Devlet kurar , kacak yapi yapmaz hele elalemin memleketinde hic kalkismamasi lazim

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Haber YorumlarıMurat Kara:

bunlar gece kondu yapmaya alışmışlar torpille tapu almaya

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Demek Orada Bile DEVLET 30-35 % den Fazla Hissediliyor...

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

orda kurallar var yurdışı orası

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