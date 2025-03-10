Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık müdahale etti

Uzun yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor, her sezonu ile seyirciyi ekran başına kilitliyor. Geçtiğimiz sezon hırsızlık skandalı ile sarsılan Survivor bu kez de farklı bir olayla gündem oldu.

Survivor 2025'in bu sezonunda Dominik Turizm Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, yarışmacıların adada yaptıkları evlerin "kaçak yapı" oldukları gerekçesiyle, söz konusu evlere el koydu ve yıkım işlemi başlattı. Adada yarışmacıların sahile yaptığı yapılar yıkıldı.

"PINAR ŞÜPHELENİYORUM"

Evini yapmak için çok uğraşan Sema üzülerek "Seslerden uyandım, evimi yıkmaya geldiler. Adaya ilk geldiğimiz gün başladım ama bugün evimi yıktılar. Turizm Bakanlığının sahilden görünmesine izin vermediği bir durumdaymış bu. Şikayet ettiler, kesin Pınar'dan şüpheleniyorum. 2.5 ayımı verdim çünkü. Şimdi yeni bir ev yapacağım" dedi.

"MORALİM ÇOK BOZUK"

Batuhan'ın da evi yıkıldı ve yarışmacı gözyaşlarını tutamadı. Batuhan, "Vallahi moralim bozuk, motivasyonum çok düşük. Sonra dediler ki ev sahilden çok gözüküyor, bunun yıkılması gerekiyor. Birden geldiler, kepçeyi vurdular. Kafamı dinleyebildiğim, şuradan kaçabildiğim bir ev olmuştu ama yıkıldı. Beni üzen asıl şey evin yıkılışını izlerken kimse yanımda yoktu" dedi.