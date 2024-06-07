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Survivor All Star'da eleme! Merve hayallerine veda etti

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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Merve, Atakan, Seda ve Nefise arasında eleme mücadelesi yaşandı. Oyunu kaybederek yarışmadan elenen Merve, gözyaşlarına hakim olamadı.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Merve, Seda, Nefise ve Atakan finalde mücadele etti. Elenmemek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Merve hayallerine veda etti.

SEDA VE ATAKAN POTADAN KURTULAN İLK İSİMLER OLDU

Eleme düellosunda Merve ile Atakan, Nefise ile de Seda eşleşti. Performans eşleşmesine göre ilk önce Nefise ve Atakan yarıştı. Oyunun sonunda 5-4'lük skorla kazanan Atakan oldu. İkinci tur da ise Seda, Merve'yi 5-4'lük skorla yendi. Oyunların sonunda Merve ve Nefise arasında final turu oynandı.

Survivor All Star'da eleme! Merve hayallerine veda etti

MERVE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Üçüncü etapta ise Nefise, Merve'yi 5-1'lik skorla yenerek Survivor All Star'a devam etti. Survivor'dan elenen Merve, gözyaşlarına hakim olamadı. Veda konuşması yapan yarışmacı, şunları söyledi: "Burada olduğum için bu sezon inanılmaz derece mutluydum. Sizinle birlikte olduğum için bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluydum. Tabi ki bir hayalim vardı; final. Ama nasipten öteye yol yok. Nasibim kısmetim buraya kadarmış. Elimden gelen savaşı bütün verdim. Varımı yoğumu ortaya koydum ama buraya kadar olması gerekiyormuş, böyle olması gerekiyormuş."

Survivor All Star'da eleme! Merve hayallerine veda etti

"SİZİ ÜZDÜYSEM AFFOLA"

"Kalan arkadaşlarım gerçekten çok güçlüler. Altı kişi kaldı, buradan beş kişi finale gidecek. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun. Onları üzdüysem kırdıysam affola. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hepinizi seviyorum. Birbirinizi kırmayın bu beş gün içerisinde güzel vakit geçirin. Oyunların tadını çıkarın. Zaten hak eden şampiyon olacak. Finalde bizler sizleri karşılayacağız. Dediğim gibi hepsinin hakkında hayırlısı olsun. Bir kez daha teşekkür ediyorum burada olduğum için."

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Gjerj Kastoroiti:

kıyamam ne yapalım acur zengin etti hepinizi

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Yasef Behar:

Normal vatandaş zaten markette ki bu fiyatlarla Survivor All Star oyuncusu sıze ıhtıyac yok

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