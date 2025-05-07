Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor All Star 2025'in son bölümünde yaşanan gelişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, acil durum konseyi çağrısı yaparak yarışmada yaşanan ciddi bir olayı duyurdu. Gözyaşlarının, gerginliğin ve sert ifadelerin yer aldığı konseyde, yarışmacı Almeda Baylan'ın diskalifiye edildiği açıklandı.

"KAYBETMEMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Almeda'nın bir kadın görevliyle fiziksel temas yaşadığını ve olayın kamera görüntüleriyle sabitlendiğini duyurdu. Ilıcalı, olayın sadece tek bir çalışanla sınırlı kalmadığını, toplamda dört çalışanın mağduriyet yaşadığını ifade etti. "Almeda'yı kaybetmemek için çok çaba sarf ettik ama bu kez kendin kaybettin," diyen Ilıcalı, yarışmanın sınırlarını aşan davranışlara asla tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.

ALMEDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaşanan gerilimin, Almeda ve Batuhan'ın özel bir görevle gönderildikleri konforlu ev dönüşü sırasında çıktığı öğrenildi. Tartışma ve fiziksel temasın bu süreçte yaşandığı belirtilirken, olayın ardından prodüksiyon ekibinden gelen şikayetlerin titizlikle incelendiği açıklandı. Diskalifiye kararının açıklanmasının ardından Almeda gözyaşlarına boğuldu. Kendini savunmak isteyen yarışmacının "Beni kimse anlamadı" sözleri dikkat çekti. Ancak Acun Ilıcalı, alınan kararın ekip güvenliği ve etik kurallar açısından kaçınılmaz olduğunu belirtti.

BATUHAN'A DA CEZA VERİLDİ

Olayla bağlantılı olarak Batuhan'a da ceza verildi. İki gün yokluk adasında kalacak olan yarışmacı, aynı zamanda beş ödül oyunundan da men edildi. Ilıcalı, cezanın olayın parçası olmakla birlikte doğrudan fiziksel müdahale içermemesi nedeniyle diskalifiye ile sonuçlanmadığını belirtti.