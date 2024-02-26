Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan Cudi kod adlı Hüda El Tuma Barış adlı PKK/YPG'li terörist MİT'in operasyonuyla yakalandı. Yakalanan terörist, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki askeri cezaevine gönderildi.
Cudi kod adlı Hüda El Tuma isimli PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde görev almış terörist Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı. Terörist, Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı Alanı'nda bulunan Mebruke'den Türkiye'ye giriş yapmaya çalışıyordu.
MİT'in istihbaratı ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO/Askeri Polisi tarafından yakalanan terörist Hüda El Tuma Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine gönderildi.
CUDİ KOD ADLI HÜDA EL TUMA KİMDİR?
PKK/KCK-PYD/YPG'ye 2019 yılında katılan Hüda El Tuma; Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi'de terörist faaliyetler üzerine eğitimler aldı. Haseke'de YPJ taburlarında faaliyet gösteren Hüda El Tuma, Barış Pınarı Harekatı döneminde Ras El Ayn'da TSK ve SMO'ya karşı cephede yer aldı.