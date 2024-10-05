Sur canisi Semih Çelik'in cenazesine sadece 3 kişi katıldı

Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Çelik için Kilyos Mezarlığı'nda, ailesinden 3 kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. Mezarda Çelik'in isminin yazmadığı görüldü.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU VAHŞET

Fatih'te dün akşama doğru önce kendi evinde Ayşenur Halil'i (19) daha sonra Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'i (19) öldüren Semih Çelik (19) ardından ise kendisini surlardan aşağıya atarak intihar etmişti. Otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazelerden Semih Çelik'in cenazesi gece geç saatlerde babası tarafından teslim alındı.

SUR CANİSİNİN CENAZESİNE 3 KİŞİ KATILDI

Çelik için Kilyos Mezarlığı'nda, ailesinden 3 kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındığı öğrenildi. Çelik, namazın ardından toprağa verildi.

NAMAZ KILINMASINA TEPKİ

Mezarda Semih Çelik'in isminin yazılı olmadığı görüldü. Öte yandan Çelik'in cenaze namazının kılınmasına sosyal medyada tepki yağdı.

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Fatih Edirnekapı surlarında yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Semih Çelik (19) isimli şahıs, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da sevgilisi Ayşenur Halil'i öldürmüştü. Çelik, daha sonra saat 16.00 sıralarında ise Fatih'te bulunan arkadaşı İkbal Uzuner isimli kadın ile birlikte surlara çıkmıştı. Şahıs, Uzuner'in kafasını kestikten aşağıya atmıştı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Semih Çelik, iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlardan aşağı atlayarak intihar etmişti.