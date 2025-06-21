Sultangazi'de sokak ortasında annesini darbetti; çevredekiler izlemekle yetindi
İstanbul Sultangazi'de bir kişi, sokak ortasında annesini tekme ve yumruklarla darbetti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin olayı sadece izlemekle yetinmesi dikkat çekti.
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı.
SOKAK ORTASINDA ANNESİNİ DARBETTİ
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle oğlu, annesini sokak ortasında tekmelemeye başladı ve ardından kapıya yumruk attı. Anne, yanında bulunan küçük çocuğu olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra, oğlunun darbelerinden korunmaya çalıştı. Oğlu tarafından boğazı sıkılıp yere düşürülen kadın uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.
O ANLAR KAMERADA
Kadının oğlu tarafından darbedildiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
ÇEVREDEKİLER İZLEMEKLE YETİNDİ
Görüntülerde annenin kendini savunmaya çalıştığı, çevredekilerin ise müdahale etmeden olayı izlediği görüldü.