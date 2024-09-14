Üye Girişi
Haberler

Sultangazi'de Gecekonduya Motosikletli Saldırı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sultangazi'de, motosikletli şüpheliler bir gecekonduya kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan 73 yaşındaki Ali Osman Güler ve 35 yaşındaki Kadir Himmetoğlu hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

İstanbul Sultangazi'de motosikletli şüpheliler, bir gecekonduyu kurşun yağmuruna tuttu. Olayda evin bahçesinde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1502. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi, sokak üzerindeki gecekonduya kurşun yağdırarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlarla o sırada bahçede bulunan KOAH hastası Ali Osman Güler (73) ve komşusu Kadir Himmetoğlu (35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. Bacağından yaralanan Ali Osman Güler ve kolundan yaralanan Kadir Himmetoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin saldırganları arama çalışmaları ise devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Salih Aksu, "Duyduğuma göre motosikletle geçmişler. Geçerken tarayıp gitmişler. 2 tane yaralı vardı. Buna benzer olaylar sık oluyor. Hatta bizim evin arka balkon camına bile aşağıdan kurşun geldi. Kamera için yukarı direk koyuldu ama kaç ay geçmesine rağmen kamera takmadılar. Olay sonrası polisler geldi, iki tane ambulans geldi. Yaralıları götürdüler. Olay yeri inceleme ekipleri geldi ve burada inceleme yaptılar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Osman Güler Sultangazi Politika istanbul Güvenlik 3-sayfa

Konu: Narin cinayeti! Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 Narin'in yengesi, açık açık söyledi: Eşimden başka kimseden şüphelenmiyorum

Ailede en çok merak edilen kişi, açık açık isim verdi: Neden yaptı bilmiyorum
Erdoğan müjdeyi verdi! Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Turistlerin çok sevdiği ülkeye, artık sadece kimlikle gidebileceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! (GS-RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link! Galatasaray Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) GS Rizespor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Sivasspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brighton Ipswich Town maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Ipswich Town maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title