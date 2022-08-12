Kanala giren Abdullah suda kayboldu! Olayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren Abdullah Bucak çırpınmaya başlayıp, suda kayboldu. Abdullah'ın olay yerine gelen babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılıp sinir krizi geçirdi. Dalgıç polisler, Abdullah'ın bulunması için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde evden çıkan 10 yaşındaki Abdullah Bucak, serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Abdullah, akıntıda sürüklendi. Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Abdullah, suda kayboldu. İHBAR ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına gelen Abdullah'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. ACILI BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Abdullah'ın babası Salih Bucak, eşine ve ağabeyine sarılıp sinir krizi geçirdi. Öte yandan Abdullah'ın olay yerine gelen yakınlarından birinin otomobilinin arkasındaki 'Her nefis ölümü tadacaktır' yazısı dikkat çekti. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Abdullah'ın bulunması için çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana Yüregir su 3. Sayfa Güncel Haberler

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