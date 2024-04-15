Suç Örgütü Lideri Ayhan Bora Kaplan ve 61 Sanığın Yargılanması Başladı

Suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Ayhan Bora Kaplan ile suç örgütü şüphelisi 28'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, ile taraf avukatları katıldı.

İddianamenin özetinin okunması ve sanıkların kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı salonda Bora Kaplan'ın 5 avukatı bulunduğunu, fakat yalnızca 3 avukatla duruşmaya katılabileceğini söyledi. Beyanların ardından sanık savunmalarına geçildi.

Sanık Adnan Kaplan, Erkan Doğan'ın şikayeti nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığını anlattı. "Albüm" isimli barda vale olarak çalıştığını yaşanan olaylarla ilgili bir bilgisi olmadığını öne süren Adnan Kaplan tahliyesini talep etti.

Sanık Ali Dönmez, araç kiralama işi yaptığını 2018 yılında "Albüm" ve "Tren" isimli işletmelerde vale olarak çalıştığını dile getirdi. Herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını savunan Dönmez, "Araba kiralama işi yapıyorum herhangi bir örgüte üye değilim. Çalıştığım mekanlarında kime ait olduğu hakkında bir bilgim yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Ayrıca Dönmez, kayıtlarda geçen "arkadaş" kodunu bozuk para istemek için kullandığını da savunmasına ekledi.

Sanık Ali Şallı, oto kiralama şirketi olduğunu herhangi bir suç örgütüyle ilişkisinin olmadığını ileri sürdü. Yazılı savunmasını mahkeme sunan Şallı, "Ben neden yattığımı bilmiyorum geciken adalet adalet değildir. Hasta bir eşim var. Bu sebeplerden dolayı tahliyemi talep ediyorum. Aksi takdirde en yüksek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

Sanık Arif Buğra Meşen de 2018-2019 yılları arasında "Loop" isimli barda valelik yaptığını, sanıklardan bazılarını bu nedenle tanıdığını söyledi.

"Nezarette ses tonunu ilk defa duydum"

Vale olarak suç örgütüne nasıl üye olduğunu anlamadığını ifade eden Meşen, "Ben Bora Kaplan dediğiniz adamı hiç tanımam. Nezarette ses tonunu ilk defa duydum. 8 aydır tutukluyum hiçbir suça karışmadım hiç bir örgüte üye değilim tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık Barış Kurt, Kaplan'ı mekandan tanıdığını, onun haricinde kimseyi tanımadığını dile getirirken, savcılık sorgusunda siyasi görevleri nedeniyle Erkan Doğan ile Bora Kaplan'ı tanımadığını söyledi.

Sanıklardan Bora Kaplan'ı da tanıdığını ifade eden Kurt ancak herhangi bir örgütsel faaliyetlerde bulunmadığını savundu. Beyanların ardından duruşmaya 1 saat ara verildi.

Olayın geçmişi

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı.

Suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T., Murat Y, Serhat T. ve Serdar H.'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdiği bildirildi.

Bora Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu.

İddianamede, Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi. - ANKARA