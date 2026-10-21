Söylemezler örgütü iddianamesinde Bülent Börek sahibine ölüm tehdidi yer aldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Söylemezler Organize Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Bülent Börekçilik'in eski ortağı sanık Zeki T.'nin, şirket ile ortaklığının sona ermiş olmasına rağmen şirketten haksız maddi menfaat temin ettiği, şirkete ve sahibine zarar vermek amacıyla hukuka aykırı fiil ve eylem gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı. Örgüt üyelerinin müşteki Rıdvan Adıyaman'ı arayarak, hisselerini Zeki T.'ye devretmemesi halinde kendisinin ve aile bireylerinin hayatına yönelik saldırılarda bulunulacağı yönünde ölüm tehdidinde bulundukları aktarıldı. Şüphelilerin, Adıyaman'a "Hem senin hem ailenin kafasını kopartacağız, siz öldünüz" şeklinde mesaj attığı belirtildi.

Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösteren, silahlı saldırılar başta olmak üzere örgütün korkutucu gücünden faydalanarak çok sayıda eyleme karışan 'Söylemezler Organize Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2 kişi 'müşteki', 7 şahıs ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, örgütün 1990'lı yılların başında gerçekleştirdikleri eylemlerle gündeme geldikleri, örgütün kurucu çekirdek kadrosunun aynı aile üyeleri içerisinde yetişerek, kurucu kadrosundaki güven ilişkisini güçlendirdikleri kaydedildi.

Örgütün, kamu kurumlarında görev yapmış bazı şahıslarla da irtibat kurmaya çalıştıkları anlatıldı

İddianamede, örgütün Halil Falyalı cinayeti ve Susurluk sürecinde de eylemler gerçekleştirdikleri belirtildi. Örgütün kurucu ve yönetici kadrosunda, Mehmet Sena Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez ile Resul Söylemez'in yer aldığı, şahısların geçmiş dönemlerde kamu görevlisi olmaları nedeniyle, "üniformalı çete" olarak adlandırıldıkları aktarıldı. Örgütün, 'silahlı tehdit', 'haraç alma', 'cebir ve şiddet kullanarak menfaat temini', 'nitelikli yağma', 'kasten öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'çek-senet tahsilatı', 'tefecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin yönetimi' ile organize suç faaliyetleri kapsamında çok sayıda soruşturma ve kovuşturmaya konu olduğu da vurgulandı. Örgütün, klasik organize suç örgütü yapılanmalarından farklı olarak, yalnızca silahlı güç kullanmak suretiyle değil, oluşturdukları korkutucu imajlarını kullanarak mağdurlar üzerinde psikolojik baskı kurdukları, ticari uyuşmazlıklara ekonomik menfaat sağladıkları ve alacak verecek meselelerinde suç işleyerek gelir sağladıkları değerlendirildiği de iddianamede aktarıldı. İddianamede, örgütün suç işleme yöntemlerine ilişkin yapılan tespitlere de yer verildi. Tespitlere göre örgütün, ekonomik değeri yüksek şirketleri bulunan ve malvarlığı değeri kuvvetli şahısları hedef aldığı, bu kişilerle aracılar vasıtasıyla iletişime geçtikleri, 'uzlaşma' ve 'arabuluculuk' adı altında şirketlerde talepte bulundukları, taleplerin karşılanmaması halinde silah kapasitelerini ve korkutucu itibarlarını kullanarak müştekileri baskıladıkları ve tehdit ettikleri belirtildi. Örgütün, faaliyetlerini belirli bir plan ve organizasyon çerçevesinde yürüttüğü, örgüt mensupları arasında görev paylaşımı bulunduğu, tehdit, baskı, lojistik destek, mali organizasyon ve irtibat faaliyetlerinin farklı kişiler tarafından yerine getirildiği aktarıldı. Örgütün, çeşitli kamu kurumlarında görev yapmış bazı şahıslarla da irtibat kurmaya çalıştıkları bilgisi iddianamede yer aldı.

Bülent Börekçilik'in eski ortağının, ortaklığının sona ermiş olmasına rağmen şirketten haksız maddi menfaat temin ettiği anlatıldı

İddianamede, örgütle bağlantılı Hasan S. ile Zeki T.'nin ünlü zincir börekçilik firması Bülent Börek sahibi Rıdvan Adıyaman'ı ölümle tehdit ettikleri, malvarlığına cebir, tehdit yoluyla el koymaya teşebbüs ettikleri anlatıldı. İddianamede, örgüt üyelerince 4 Temmuz 2026 tarihinde Nedim Kaya isimli müştekinin evine iki şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği, örgüt üyeleri tarafından 27 Ocak 2024 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri etkinliği sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, olaya ilişkin İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davasının devam ettiği vurgulandı. Hazırlanan iddianamede, müştekiler Rıdvan Adıyaman ve müşteki Nedim Kaya'nın tehdit edilmelerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerin, menfaat sağlama amacıyla örgüt üyelerince gerçekleştirildiği aktarıldı. İddianamede ayrıca, örgüt lideri ile bazı örgüt üyelerinin halen ceza infaz kurumunda tutuklu bulundukları, Mehmet Faysal Söylemez'in halen 'örgütün lideri ve yöneticisi' olarak anıldığı kaydedildi.

İddianamede, Bülent Börekçilik'in eski ortağı sanık Zeki T.'nin, şirket ile ortaklığının sona ermiş olmasına rağmen şirketten haksız maddi menfaat temin ettiği, şirkete ve sahibine zarar vermek amacıyla hukuka aykırı fiil ve eylem gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı. 20 Kasım 2025 tarihinde örgüt üyelerinin müşteki Rıdvan Adıyaman'ı arayarak, Bülent Börekçilik İmalat Pazarlama Sanayi Dış Ticaret A.Ş. nezdindeki hisselerini Zeki T.'ye devretmemesi halinde kendisinin ve aile bireylerinin hayatına yönelik saldırılarda bulunulacağı yönünde ölüm tehdidinde bulundukları aktarıldı. Şahısların Adıyaman'a "Hem senin hem ailenin kafasını kopartacağız, siz öldünüz" şeklinde mesaj attığı ancak söz konusu mesajın süreli olarak gönderilmesi nedeniyle bir süre sonra kaydolduğu anlatıldı.

Sanık Hasan S. ile Zeki T.'nin, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müşteki Rıdvan Adıyaman'ın yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerini finansal açıdan zayıflatmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, hileli ticari işlemler ve şirket kaynaklarının amacı dışında kullanılması suretiyle şirketlerin mali yapısını bozmayı hedefledikleri, müştekinin ekonomik yönden güçsüz duruma düşürülmesini amaçladıkları iddianamede vurgulandı.

Örgüt yöneticilerinin adli süreçler, güvenlik tedbirleri ve kolluk faaliyetlerine göre hareket tarzlarını değiştirebildikleri belirtildi

İddianamede, örgütün hiyerarşik yapısına da yer verildi. Yapılan incelemelerde, karar alma ve organizasyon faaliyetlerinin örgütün yönetici kadro tarafından yürütüldüğü, örgütsel faaliyetlerin ise görev paylaşımı çerçevesinde farklı şahıslar aracılığıyla icra edildiği anlatıldı. Yönetici konumunda bulunan şahısların hedef seçimi, planlama ve organizasyonu gerçekleştirdikleri, diğer örgüt mensuplarının ise tehdit, baskı, cebir, irtibat kurma, lojistik destek sağlama, araç temini, hedef şahısların takibi ve benzeri faaliyetleri yerine getirdikleri belirtildi. Örgütün, esnek ancak disiplinli organizasyon modeli oluşturulduğu, örgüt yöneticilerinin adli süreçler, güvenlik tedbirleri ve kolluk faaliyetlerine göre hareket tarzlarını değiştirebildikleri, gerektiğinde doğrudan görünmek yerine örgüt adına hareket eden üçüncü kişiler vasıtasıyla faaliyet yürüttükleri, örgüt liderleri ile suç teşkil eden eylemler arasındaki doğrudan irtibatın gizlenmeye çalışıldığı anlatıldı.

Örgüt lideri hakkında 48 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri sanık Mehmet Faysal Söylemez hakkında, 'örgüt Kurma', 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından 30 yıldan 48 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar Ahmet Söylemez, Atik Söylemez, Mehmet Emrah Ateş ve Murat Bağdaş hakkında, 'örgüte üye olma' ve 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından 22'şer yıldan, 35'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Sanıklar Hasan S. ve Zeki T. için ise 'örgüte yardım etme' ile 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı 12'şer yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri talep edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı