Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü

Adana'da eski kayınpederini öldüren damat tutuklandı. Şahıs ifadesinde cinayeti sosyal medyada gördüğü fotoğraf yüzünden işlediğini söyledi.

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 902 sokakta meydana geldi. Boşandığı eşi Z.B.'nin başka bir erkekle sosyal medyaya fotoğraf paylaştığını gören Ahmet Susam (43), araçla mahalleye gelip kayınpederi Muhittin Bulut ile tartıştı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Susam, belinden çıkarttığı tabancayla eski kayınpederini 6 el ateş ederek öldürdü ve tekmeleyip üstüne bastı. Olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan Ahmet Susam'ın ifadesi ortaya çıktı.

Kayınpederini öldürdükten sonra üstüne bastı

"KIZINI BAŞKASINA NASIL VERİRSİN"

Susam'ın ifadesinde olay günü eski eşi ikiz çocuklarının annesi Z.B.'nin sosyal medyada başka bir erkekle fotoğrafını gördüğünü ve o kişiyle evleneceği bilgisini aldığını belirterek, "Öfkelendim ve eski kayınpederimin evine gittim. Onu görünce 'Kızını başkasına nasıl verirsin?' dedim ve tabancayla ateş açtım. Üzerine bastığımı veya tekmelediğimi hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Susam, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.