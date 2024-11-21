Üye Girişi
Haberler

Sosyal medya fenomeni, selfie çekerken hareket halindeki araçtan düşerek hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Amanda dos Santos Barbosa, gece eğlencesi dönüşü selfie çekmek isterken hareket halindeki araçtan düştü ve hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, araç aniden fren yapınca dengesini kaybederek yola düşen Amanda'ya başka bir araç çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Bu olay, son zamanlarda selfie çekerken hayatını kaybeden fenomenlerin yaşadığı ikinci trajik olay oldu.

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Amanda dos Santos Barbosa (24), gece eğlencesi dönüşü hareket halindeki araçtan düşerek feci şekilde can verdi. Korkunç olay, genç kadının telefonuyla selfie çektiği sırada meydana geldi.

Brezilya'nın João Pessoa kentinde yaşanan olayda, Amanda ve üç arkadaşı gece kulübü dönüşü araçtayken, genç kadın sosyal medya paylaşımı için video çekiyordu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, aracın sunroof'undan telefonuyla çekim yapan Amanda'nın, araç aniden fren yapınca dengesini kaybederek yola düştüğü görülüyor.

18 Kasım Pazartesi gecesi yaşanan olayda, yerde hareketsiz yatan Amanda'ya o sırada yola giren başka bir araç çarptı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini araştırmak için soruşturma başlattı. Başmüfettiş Getúlio Machado yönetimindeki ekip, parti mekanından kazanın yaşandığı yere kadar olan tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olay sırasında araçta bulunan arkadaşları da ifade vermek üzere karakola götürüldü ve olayın detaylarının netleşmesi için yeniden ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

Bu olay, geçen ay Sao Paulo açıklarında parti teknesinde can yeleği giymeyip selfie çekerken boğulan iki fenomenin ölümünden sonra yaşanan ikinci trajik olay oldu. 37 yaşındaki Aline Tamara Moreira de Amorim ve 27 yaşındaki Beatriz Tavares da Silva Faria, 'selfie'lerinin kötü görüneceği' düşüncesiyle can yeleği giymemiş ve teknenin batması sonucu hayatını kaybetmişti."

Sosyal medya fenomeni, selfie çekerken hareket halindeki araçtan düşerek hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni, selfie çekerken hareket halindeki araçtan düşerek hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni, selfie çekerken hareket halindeki araçtan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

Piyasaların gözü bugün çıkacak kararda! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

 İzmir'de 2 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

İzmir'de 2 polis memurunu ağır yaralayan saldırganın ilk sözleri

 Hemşire Selen Bilgin'in ölümü dosyasından 'Yenidoğan çetesi' konuşmaları çıktı

Hemşirenin ölümünden sorumlu ama elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor
3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama

3 vekilin istifasının ardından MHP'den dikkat çeken mesaj
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcorci:

güle güle

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı? Aylin Coşkun kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aylin Coşkun kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun biyografisi! YILBAŞI TATİLİ 2024 | Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? MHP'den istifa eden milletvekilleri kimler? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 21 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara ilk bölüm full izle! Annem Ankara 1. bölüm izleme linki ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE | 21 Kasım Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Bugün okullar tatil mi? 21 Kasım Perşembe okullar var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.