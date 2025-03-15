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Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü

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Mide kanseri ile mücadele ederken 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı. AKM'de tören düzenlenen törene anne Güler Yurtsever'in feryadı damga vurdu. Ayakta durmakta zorlanan anne, "Yavrum" diye feryat ederek yürekleri sızlattı.

Oyuncu Şinasi Yurtsever bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. 51 yaşında hayatını kaybeden Yurtsever için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Törene Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Engin Günaydın, İbrahim Büyükak, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş gibi ünlü isimler katıldı.

Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

18 YILLIK EŞİ FERİHAN YURTSEVER'İN VEDASI YÜREKLERİ BURKTU!

18 yıllık eşi Şinasi Yurtsever'in kaybının ardından Feriha Yurtsever anma töreni esnasında taziye mesajlarını alırken gözyaşlarını tutamadı. Son paylaşımında "onsuz bir hayatı düşünemiyorum" diyen Yurtsever'in ayakta güçlükle durduğu anlar kayda alındı.

"GÜLE GÜLE ÇOCUK ADAM"

Törenin sunuculuğunu üstlenen Onur Buldu, yakın dostuna "Güle güle Şinasi ağabey, güle güle çocuk adam. Güle güle en büyük Beşiktaşlı Şinasi Yurtsever. Hayatımızdaki varlığın için sana teşekkür ederiz. Bir gün tekrar buluşacağımıza eminim" sözleriyle veda etti.

'HİKAYELERİN ADAMI ARAMIZDAN AYRILDI'

Oyuncu Sadi Celil Cengiz, "Onun yanında bir saniye bile canınız sıkılmazdı. Ya size ilginç bir hikaye anlatırdı ya da entelektüel bir sohbet açardı. Yaşını, kariyerini hiçbir zaman bizim önümüze bir bariyer olarak koymadı. Hep açık iletişimdeydi. Hep böyle hayatın içindeydi. Bir saniye boş baktığını görmedim. Hayatını dolu dolu yaşadı. Nihayetinde de hikayelerin adamı aramızdan ayrıldı" dedi.

Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

Sarp Apak da "Hepimiz çok seviyoruz. Mekanı cennet olsun. Bize çok önemli bir hatıra bıraktı. İyi ki vardın. Seni seviyorum Şinasi" şeklinde konuştu.

'HAKSIZLIĞA KARŞI HİÇ SESSİZ KALMADI'

Selçuk Aydemir, "Bence Şinasi'yi en iyi anlatan cümle, hepimizin bir Şinasi'si var. Benim yolum onunkiyle 17 yıl önce kesişti. 17 yıl önce hayatıma neşe ve mutluluk kaynağı oldu. Bir ağabeylik rolü üstlendi. Üstlendiği rollerde ne kadar başarılı biliyorsunuz. Hep hakkı gözetti. Haksızlığa karşı da hiç sessiz kalmadı. Zor zamanlarımda yanımdaydı. Sıra kendisine geldiğinde hep dik durdu. Hastalığıyla alakalı hiç yakındığını görmedim. İyiye gidiyor demişti. Benim için ayakta öldü gibi bir şey. Adam kimseye yük olmadan sadece neşe ve mutluluk saçmak için dünyaya gelmiş gibi. Sevmediğim bir özelliği vardı. Aceleciydi. Hala öyle. Hepimizden önce eve döndü. Hakka emanet. Elbet kavuşacağız. O zamana kadar evdekilere selam söyle Şinasi" ifadelerini kullandı.

Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

Ahmet Kural, "Oyunculuk mesleği yapmadan önce 2006 yılında buralarda bir mekanda karşılaşmıştım kendisiyle. Çok büyük hayranı olduğumu söylemiştim. Daha sonra 2009 yılında Mardin'e dizi çekmeye gittik. Orada her hafta onu bekliyordum, gelsin diye. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

ANNESİ FERYAT FİGAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ayakta durmakta güçlük çeken Yurtsever'in annesi Onur Buldu'nun ellerini tutarak gözyaşları döktü. Salonda taziyeleri kabul eden anne Güler Yurtsever "Yavrum" diye feryat ederek yürekleri sızlattı. Konuşmaların ardından acılı anne Güler Yurtsever oğlu Şinasi Yurtsever'in resmini öptü, tabutuna sarılıp ağladı.

Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

Şinasi Yurtsever, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılanacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMahmut Çevik:

gençlerin hepsi ölüyor ve ölmeye devam edecek görünen o ki bu nesli hızlı bir şekilde yok edecekler amma hastalıkla amma stresle yeni evli çiftlere tavsiyem çocuk yapmayın hayatınız zindan olur çünkü bizim ülkemiz ciddi bir yokluk ve sefaletle mücadele edemiyor

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Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Annesine nasıl söylemezler hastalığını bu nasıl bir salaklık böyle iyi mi oldu

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