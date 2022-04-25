Husumetli komşuların felaketle sonuçlanan kavgası! Biri öldü, diğerinin evi ateşe verildi - Haberler

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Husumetli komşuların felaketle sonuçlanan kavgası! Biri öldü, diğerinin evi ateşe verildi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da yaşayan Fuat Akgök husumetli komşusunun silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Akgök'ün yakınları, kaçan şüphelinin evini taşlayarak ateşe verirken, hastanede de gerginlik yaşanması üzerine polis güvenlik önlemi aldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fuat Akgök, husumetli olduğu komşusuyla sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavga eden ikiliden ismi öğrenilemeyen şüpheli, belindeki tabancayı çıkararak Akgök'e 3 el ateş etti.

Son Dakika | Husumetlisini öldürdü, evi ateşe verildi

SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Akgök, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli de kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akgök, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yakınları da şüphelinin evini taşlayıp, ateşe verdi.

Son Dakika | Husumetlisini öldürdü, evi ateşe verildi

ŞÜPHELİNİN EVİNİ YAKTILAR

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hastanede de gerginlik yaşanması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Fuat Akgök'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika | Husumetlisini öldürdü, evi ateşe verildi

Son Dakika | Husumetlisini öldürdü, evi ateşe verildi

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - 3. Sayfa

Yenişehir, Dicle, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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