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Muğla #kategori haberleri#... Marmaris'teki orman yangını bölgesi İHA ile görüntülendi

Muğla #kategori haberleri#... Marmaris'teki orman yangını bölgesi İHA ile görüntülendi

Muğla haberler: Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının başladığı bölge insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının başladığı bölge insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, İçmeler-Turunç yolu üzerinde yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başlayan yangının çıkışından hemen sonra olay yerine hava ve kara araçları sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyen yangına, ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale etti. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından hava araçlarının su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

Öte yandan, insansız hava aracından da yangın söndürme çalışmaları anlık olarak takip edilirken, İHA ile yangın söndürme helikopterleri ve uçakları yüksek irtifadan görüntüledi.

(Bekir Tosun - Aykut Kurt /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnsansız Hava Aracı İhlas Haber Ajansı Marmaris Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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