Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Mardin Ömerli karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatı kaybederken 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı.

MARDİN (İHA) - Mardin Ömerli karayolunda Hop geçidi mevkiinde iki araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 8 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır toplamda 8 kişinin yaralandığını belirledi.

SIKIŞAN VATANDAŞLARI İTFAİYE KURTARDI

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar devlet hastanesi morguna kaldırılırken yaralılar ise tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title