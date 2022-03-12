Kayganlaşan Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Tırlar birbirine girdi, yol tamamen kapatıldı

İstanbul'da çarşamba gününden beri etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Meteoroloji başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, yağışlarda en yoğun günün Cumartesi olacağını belirtiyor. Öğlen saatlerde yeniden etkisini artıran kar yağışı da İstanbul'da feci kazayı beraberinde getirdi.

YOL, ANKARA İSTİKAMETİNE KAPANDI

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 5 tır, 2 otobüs ve kar küreme aracı birbirine girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazanın kaldırılması için çalışma başlattı. Otoyol Ankara istikametine kapandı.

TOPLAMDA 3 KİŞİ YARALANDI

Olayda kar küreme aracı şoförü ve yolcu otobüsü personeli 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Kar yağışının etkisini arttırdığı bölgede ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Kazanın olduğu noktada trafik akışı tek şeritten verilmeye başlandı. Kuzey Marmara Otoyolu'na girişlerin trafik yoğunluğu yaşanmaması için Odayeri gişelerinden kapatıldığı öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: TEBDİRLİ OLMALARI GEREKTİĞİNİ HATIRLATIYORUZ

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametine Kilyos – Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında saat 11.00 sıralarında 4 tır aracı ile 1 kar küreme aracının karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. Kar ve buzla mücadelede görev alan kar küreme aracı şoförü, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Ulaşım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ICA İşletmesi kurtarma araçları ile trafik ekiplerimizin müdahalesi neticesinde saat 11.45 sıralarında yeniden trafiğe açılmıştır. Kazada yaralanan kar küreme aracı şoförümüze geçmiş olsun diyoruz. Sürücülerimizin olumsuz hava koşulları süresince daha dikkatli olmaları ve tedbiri elden bırakmamalarını tekrar hatırlatıyoruz." denildi.