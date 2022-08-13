Gözü dönen damat katliam yaptı! Kaynana ve kayınbirader öldü, kayınpeder ağır yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre gürültü yaptıkları gerekçesiyle önce 2 çocuğu darp eden S.A.G., kendisine tepki gösteren kayınpederi Remzi Vatansever'i bıçakladı. Olayın sonrası gözü dönen S.A.G., evinden pompalı tüfek alarak kaynanası ve kayınbiraderini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayda ağır yaralanan kayınpederin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Dün saat 22.00 sıralarında Menderes Mahallesi 1151 sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre, Remzi Vatansever'in 2 torunu bahçede oyun oynadıkları sırada, gürültü yaptıkları gerekçesiyle S.A.G. tarafından darp edildi. Olayı gören dede Remzi Vatansever ile damat S.A.G. arasında tartışma başladı.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyünce S.A.G., Remzi Vatansever'i bıçakladı. Remzi Vatansever kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Fikriye Vatansever(54) ve oğlu Şaban Vatansever (34) yardımına koştu. Bu sırada eve giden S.A.G., pompalı tüfekle geri döndü. Gözü dönen S.A.G., pompalı tüfekle kaynanası Fikriye Vatansever ve kayınbiraderi Şaban Vatansever'e ateş açtı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER GELDİĞİNDE İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaban Vatansever ile annesi Fikriye Vatansever'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Remzi Vatansever ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Remzi Vatansever'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şaban Vatansever ile Fikriye Vatansever'in ölümünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

SİLAHLA BİRLİKTE POLİSİ BEKLEDİ

Öte yandan, kaynanası ve kayınbiraderini pompalı tüfekle öldüren ve kayınpederini bıçakla ağır yaralayan S.A.G.'nin, suç aleti ile birlikte evinde beklediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A.G., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Kimlik Tespiti ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bahçede çalışma yaptı. Şaban Vatansever ve annesi Fikriye Vatansever'in cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR SÜRE ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, olayda hayatını kaybeden Şaban Vatansever'in yurt dışında çalıştığı, bir yakınının düğünü için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Öte yandan, damat S.A.G. ile Vatansever ailesi arasında yaklaşık 4 yıldır ev tapusu nedeniyle husumet olduğu ileri sürüldü. Ayrıca, olaydan 2 hafta önce de bahçede çocukların gürültü yaptıkları gerekçesiyle S.G.A. ile Vatansever ailesi arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.