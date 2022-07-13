Yolcu indiren halk otobüsüne çarpan araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı - Haberler

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Yolcu indiren halk otobüsüne çarpan araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da yolcusunu indirdikten sonra çıkış yapmaya hazırlanan bir halk otobüsüne hafif ticari araç çarptı. Kağıt gibi ezilen araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Kürşat Arslan idaresindeki 55 E 2535 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında yolcu indirip yola çıkış yapmak için bekleyen Ramazan Bulantepe yönetimindeki 55 LJ 683 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne arkadan çarptı.

AYNI ARAÇTAKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü Kürşat Arslan (23) ile aynı araçta bulunan Serkan Yanak (21), Mehmet Tolga Çağlayan (29), Mustafa Erçik (19) ile Cevdet Özcan (27) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılardan araç sürücüsü Kürşat Arslan ile askeri personel olduğu öğrenilen Serkan Yanak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti Diğer 3 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu indiren halk otobüsüne çarpan araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Yolcu indiren halk otobüsüne çarpan araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Yolcu indiren halk otobüsüne çarpan araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Yolcu indiren halk otobüsüne çarpan araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Yolcu indiren halk otobüsüne çarpan araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Tragger Samsun 3. Sayfa Güncel Haberler

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