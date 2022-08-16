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Son dakika haberleri... Güvenlik görevlisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Güvenlik görevlisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda belediyede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda belediyede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen 31 yaşındaki Ahmet Saitoğlu, aracına binip evine gitti. Aracı evine yakın bir yere park etmeye çalışan Saitoğlu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan şahıs, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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