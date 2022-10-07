"Evlilik dışı cinsel ilişkiden olduğu için yaptım" demişti, toprağa gömülü bebeğin annesi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Ordu'da toprağa gömülü bebek cesedi bulunması üzerine harekete geçen ekipler, 2 kardeşi gözaltın aldı. Bebeği, evlilik dışı cinsel ilişkiden olduğu için gömdüğünü itiraf eden anne ise bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Anne Bilge Çapa, "Evlilik dışı ilişkiden doğduğu için yaptım" dedi. ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. ADLİYEYE SEVK EDİLEN ANNE TUTUKLANDI Olayla ilgili anne Bilge Çapa ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi Beyza Ç. dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Beyza Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne Bilge Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Bilge Çapa, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karşıyaka Eylül Ordu 3. Sayfa Haberler

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