Kadıköy'de silahla vurduğu Elif Güneş'i hastaneye götüren zanlı kamerada İstanbul Kadıköy'de son kez görüşmeye çağırdığı eski sevgilisini silahla vurarak öldüren şahsın Elif Güneş'i hastaneye getirdiği görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Kadıköy'de son kez görüşmeye çağırdığı eski sevgilisini silahla vurarak öldüren şahsın Elif Güneş'i hastaneye getirdiği görüntüleri ortaya çıktı. 23 Temmuz'da Kadıköy'de yaşanan olayda K.G., eski sevgilisi Elif Güneş'i (30) konuşma bahanesiyle aracına bindirmiş ve silahla yaraladığı genç kadını Üsküdar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine bırakarak kaçmıştı. Zanlı K.G.'nin Elif Güneş'i silahla vurduktan sonra hastaneye getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.G.'nin yaralı genç kadını tekerlekli sandalye ile acil servise soktuğu ve o esnada bilinci kapalı olan Elif Güneş'e doktorların müdahale etmeye başlamasının ardından saldırganın hızla kaçtığı görüldü. Polisin Kadıköy'de yakaladığı saldırgan adliyeye götürüldükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Elif Güneş Haydarpaşa Üsküdar Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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