Üç günde ikinci künde vakası! Kafede tuttuğu adamı sert şekilde yere yapıştırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üç günde ikinci künde vakası! Kafede tuttuğu adamı sert şekilde yere yapıştırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol verme anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir güreşçi, tartıştığı adamı asfalta çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Bu olayın üzerinden sadece 3 gün geçmesinin ardından benzer bir vaka daha İstanbul Aksaray'da yaşandı. Kafeteryada alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki kişiden biri, diğerini kündeye getirerek yere sertçe çarptı.

Aksaray'da geçtiğimiz günlerde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kafede oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruptan bir şahıs, karşısındaki gence tokat atınca taraflar birbirine girdi.

3. günde ikinci künde vakası! Kafede tuttuğu adamı sert şekilde yere yapıştırdı

KAFE BİR ANDA ER MEYDANINA DÖNDÜ

Karşısında bulunan şahsın tokat attığı genç, güreşir gibi rakibini tutarak arkaya doğru attı. Bu sırada masada oturan arkadaşları araya girmek isteyince ortalık karıştı. Birkaç dakika süren kavganın ardından ayrılan taraflar, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çantalarını alarak kafeden ayrıldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

3. günde ikinci künde vakası! Kafede tuttuğu adamı sert şekilde yere yapıştırdı

GÜREŞÇİ GİBİ KÜNDEYE GETİRDİ

Fatih Aksaray'da yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşanan kavga anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavgaya tutuşup güreştikleri sırada arkadaşlarının ayırmaya çalıştığı daha sonra da ayrılan şahısların, çantalarını alarak hiçbir şey olmamış gibi kafeden çıkıp gittikleri görülüyor.

3. günde ikinci künde vakası! Kafede tuttuğu adamı sert şekilde yere yapıştırdı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title