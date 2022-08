Feci kazadaki can pazarı kamerada: 10 yaşındaki çocuk öldü, 4 yaralı

Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde emniyet şeridinde duran kapalı kasa minibüse, arkasından seyreden aynı aileden iki ayrı motosikletli çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ailesiyle birlikte kasksız olarak motosiklete bindirilen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, minibüs sürücüsü Erdem Met, "Motosikletin üstünde 3 kişi vardı, sadece çocukta kask yoktu" dedi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Beşiktaş Konaklar Mahallesi Büyükdere Caddesi üzeri Maslak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 34 NP 2080 plakalı kapalı kasa minibüsle seyir halinde olan Erdem Met, su içmek için emniyet şeridinde durdu. O esnada 34 FDP 775 plakalı motosikletle seyreden sürücü Feyzullah Temel, duran araca arkasından çarparak takla attı. Arkasından 34 BVU 060 plakalı motosikletle seyreden sürücü Hasan Temel de sert bir şekilde minibüse çarptı.

Ailecek motosiklete binip sadece çocuğa kask takmamışlar

Kaza sonucu ilk motosikletin sürücüsü Feyzullah Temel ve yolcusu Mahmut Temel ile üstünde üç kişi bulunan ikinci motosikletteki sürücü Hasan Temel, eşi Melike Temel ve kask takılmayarak motosiklete bindirilen 10 yaşındaki çocukları Mustafa Temel yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuk Mustafa Temel'i yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

10 yaşındaki kasksız çocuk hayatını kaybetti

Kazada yaralanan Feyzullah Temel ve Mahmut Temel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Hasan Temel ve eşi Melike Temel ise çocuklarının hayatını kaybettiği Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar acıyla inlerken, ortalık ise savaş alanına döndü. Minibüste oluşan hasar ise motosikletlilerin süratli bir şekilde araca çarptıklarını gözler önüne serdi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kazaya karışan araçlar ise trafik çekicisi yardımıyla olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

"Motosikletin üstünde 3 kişi vardı, sadece çocukta kask yoktu"

Kazayla ilgili konuşan kapalı kasa minibüsün sürücüsü Erdem Met, "Ben durduktan sonra arkamdan iki motosikletli araca çarptı. Sonra indim ve sağlık ekiplerini aradım. 1'i çocuk olmak üzere 5 yaralı vardı. Bir motosikletin üstünde 3 kişi diğerinde ise 2 kişi vardı. Hepsinde kask vardı ama sadece çocukta yoktu" dedi. Araç sahibi de, "Kazayı duyunca hemen buraya geldim. Allah yaralılara şifa versin. Kaza değil, insan sağlığı önemli" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili konuşan motosikletli bir kurye Musa Demir ise, "Şoförün demesine gören araç park halinde duruyormuş. Motosikletlinin demesine göre araç bir anda durmuş. Bizde olayı gördük 2 dakika sonra olay yerine geldik. Toplamda 5 yaralı olduğunu, birinin de durumunun ağır olduğunu duydum" diye konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL