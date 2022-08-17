Son dakika haberi | Eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürüp 'namus için' dedi

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'da eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı öldüren katil zanlısı adliye girişinde 'cinayeti niçin işlediniz' sorusuna 'namusum için' yanıtını verdi.

Afyonkarahisar'da eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı öldüren katil zanlısı adliye girişinde 'cinayeti niçin işlediniz' sorusuna 'namusum için' yanıtını verdi. Katil zanlısının cinayeti işledikten sonra sosyal medya hesabından 'intikam benim işim' şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Olay, Sandıklı ilçe merkezinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali U., dün öğle saatlerinde ilçe merkezinde eşi Sibel U., işe aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen İbrahim D.'yi (27) yan yana gördü. Duruma öfkelenen Mehmet Ali U. ile taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali U., yanında bulunan tabanca ile ikilinin üzerine ateş açtı. Sibel U., tabancayı görünce kaçmaya başlarken, İbrahim D., ise kahvehaneye sığındı. İçeri giren Mehmet Ali U., İbrahim D.'ye kurşun yağdırdı. Bu sırada kahvehanede bulunan İbrahim D.'nin babası Adil D.'de (57) açılan ateşte yaralandı.

Talihsiz kadın olay yerinden hayatını kaybetti

Kahvehaneden dışarı çıkan Mehmet Ali U., bu defa karısının peşine düştü. Sibel U.'da kurtulmak için Hisarcık Mahallesi Muhtarlığına sığındı. Sokakta bir süre karısını arayan öfkeli koca daha sonra muhtarlık binası içine girerek eşi Sibel U.'ya 4 el ateş açtı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Sibel U.'nun öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan İbrahim D., ile babası Adil D.'yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim D. de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaçarken sosyal medyadan paylaşım yaptı

Cinayeti işledikten sonra kaçan Mehmet Ali U. ise Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başarılı takibi sonrası olaydan yaklaşık yarım saat sonra metruk bir binada suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın kaçtığı yarım saatlik süre içerisinde ise sosyal medyadan olaya atıfta bulunduğu 'intikam benim işim' şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Katil zanlısı çelik yelekle adliyeye getirildi

Dün geceyi emniyette geçiren katil zanlısı Mehmet Ali U., ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde Sandıklı Adliyesi'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Mehmet Ali U.'ya çelik yelek giydirilirken, çevik kuvvet ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

4 çocuk yetim kaldı

Adliye girişinde gazetecilerin 'cinayeti niçin işlediniz' sorusuna ise Mehmet Ali U., 'namus meselesi' yanıtını verdi. Mehmet Ali U.'nun savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Öte yandan, Mehmet Ali U., öldürdüğü Sibel U.'dan 4 çocuğunun olduğu öğrenilirken, olayda hayatını kaybedenlerin ise sabah erken saatlerde toprağa verildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR