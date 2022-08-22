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Çay bahçesine götürdüğü 3 kızını öldüren müezzinin akıl sağlığı yerinde çıktı

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'un Of ilçesinde götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş'ı tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş'ın akıl sağlığı raporu yerinde çıktı. Göktaş, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.

Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş,geçtiğimiz yıl ağustos ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.

Çay bahçesine götürdüğü 3 kızını öldüren müezzinin akıl sağlığı yerinde çıktı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emre Göktaş hakkında iddianame düzenlendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Göktaş'ın, Adli Tıp Kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna yer verildi. Göktaş'ın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu da vurgulanan iddianamede, 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.

Çay bahçesine götürdüğü 3 kızını öldüren müezzinin akıl sağlığı yerinde çıktı

Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu, eşinin çalışmak istediğini ancak kendisinin buna karşı olduğunu söyledi. Bu meselenin tartışmalarının ana kaynağı olduğunu ileri süren Göktaş, "Gezmeye çıktık. Onlar benim önümden ilerliyordu. Aklım başımdan gitti. Belimden silahımı çıkardım, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

Çay bahçesine götürdüğü 3 kızını öldüren müezzinin akıl sağlığı yerinde çıktı

Emre Göktaş'ın eşi Sibel Göktaş da soruşturma sırasında boşanmak için dava açtı. İlk duruşmada çiftin boşanmasına hükmedildi. Burada ifade veren Emre Göktaş, kızlarının kendisine cephe aldığını öne sürerek, "Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çay bahçesine götürdüğü 3 kızını öldüren müezzinin akıl sağlığı yerinde çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - 3. Sayfa

Adli Tıp Kurumu 112 Acil Çağrı 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Cevap :

Din afyondur örneklerinden.

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Başka Murat:

Ne alaka o adama bunu din mi yap diyor? ayrıca her namaz kılan, oruç tutan yada Allah a inanıyorum diyen dindar mı oluyor? Sanki sadece dindarım diyenler suç işliyor. Bu dünyada herkes yaptığından sadece kendisi sorumludur. Müslümanları öldüren hristiyan yada museviler de dindar! onlara da afyonlu diyormusun?

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Mehtap Nazlı:

Türkiye'de akilsagligi yerinde çıkacak çok az 8nsan vardır muhtemelen kimsede akıl kalmadı doktorlarda bı yurtdışına gitsin akıl sağlığı kontrolü için 3 çocuğunu nden öldürür insan aklı başında olan.

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