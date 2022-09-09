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Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kastamonu- Sinop karayolu Hamzaoğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan yolcu aldıktan sonra yola çıkan Kamil Koç firmasına ait 48 DG 966 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette seyir halinde olan Zeki Kayar idaresindeki traktör çarpıştı.

Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Feci kazada traktör sürücüsü Zeki Kayar olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesi ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeki Kayar hayata döndürülemedi. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza sebebi ile Kastamonu-Sinop karayolunun Kastamonu istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri yolda herhangi bir kaza daha yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Trafiğe kapanan yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 45 dakika sonra ekipler tarafından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olay yerinde yapılacak incelemeler sonrasında Zeki Kayar'ın cenazesi morga kaldırılacak.

Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akif Doğan - 3. Sayfa

Kastamonu Sinop 3. Sayfa Haberler

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