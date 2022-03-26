SAKARYA (İHA) - Afacanlığın böylesi... Otomobilleri çizen çocuk, güvenlik kamerasına yakalandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 8 yaşlarındaki bir çocuk, elinde bulunan sert cisimle 9'dan fazla otomobili çizdi. Çocuğun o anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesinde meydana geldi. Otomobillerinin yanına gelen sahipleri, yan taraflarının çizildiğini fark etti. Araç sahipleri, sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde 8 yaşlarındaki bir çocuğun gelerek otomobillerini çizdiğini fark etti. Ufak çocuğun otomobilleri çizmesi ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

Görüntülerde çocuğun etrafı kolaçan ederek park halindeki otomobilleri elindeki sert cisimle çizdiği yer alıyor.