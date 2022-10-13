Pompalı tüfekle Sakarya'yı ayağa kaldırmıştı, eski polis olduğu ortaya çıktı

Sakarya'da sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Gözaltına alındığı sırada, "Eşiniz sizi aldatsa ne yapardınız?" diyen şahsın alkollü ve meslekten ihraç edilen eski polis olduğu ortaya çıktı.

Dün Adapazarı ilçesi Ulu Sokak'ta meydana geldi. Kız arkadaşının kendisini aldattığını iddia eden T.T. (47), yarı çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye gelen ekipler Adnan Menderes Caddesi'nin bir kısmını trafiğe kapatırken, meraklı vatandaşları da uzaklaştırdı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği olayda, şahıs uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Gözaltına alındığı sırada "Eşiniz sizi aldatsa ne yapardınız?" diyen şahsın alkollü ve meslekten ihraç edilen eski polis olduğu ortaya çıktı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahıs, buradaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.