İstanbul Beyoğlu'nda motosiklet kasklı kişi güpegündüz kurşun yağdırdı! - Haberler

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Beyoğlu Dolapdere'de geçtiğimiz günlerde saat 14.15 sıralarında yaşanan olayda, İbrahim Celal D. isimli şahıs akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra 34 GL 3077 plakalı aracını sağ şeride çekerek beklemeye başladı. Bu sırada güvenlik kamerası görüntülerinde tanınmamak için kafasında motosiklet kaskı takan şahıs, akaryakıt istasyonu önüne gelerek çevreyi gözetlemeye başladı.

TAKSİYİ SİPER OLARAK KULLANDI

Bir süre bekledikten sonra motosiklet kasklı saldırgan, akaryakıt istasyonundan çıkan taksiyi adeta siper gibi kullanarak, hasmına doğru ateş edip kaçtı.

EŞİ KORKUYLA YERE YATTI

İbrahim Celal D. yaralanarak yere düşerken, yanında bulunan eşi ise korkuyla yere yattı. Saldırıyı küçük sıyrıklarla atlatan İbrahim Celal D. yanındakilerin yardımıyla araca alınarak çevrede bulunan Taksim'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAÇARKEN EZİLİYORDU

Bu sırada saldırgan ise trafik yoğunluğunun yaşandığı caddede yola atlayarak kaçmaya çalıştı. Saldırganın yola atladığını gören sürücülerin ani fren yapması sonucu kaza yaşanmazken, saldırgan ise kaçarak kayıplara karşıtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kazan şahsı ve azmettiriciyi kıskıvrak yakaladığı öğrenildi.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan Beyoğlu'nda yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet kasklı saldırganın bir süre bekledikten sonra ateş edip araçların arasından kaçmaya çalıştığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa