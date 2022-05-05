Son dakika haber | 19 yaşındaki genç kızın sokak ortasında vurulma anı kamerada

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de 19 yaşındaki genç kızın sokak ortasında vurulma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Saplantılı eski sevgilinin uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün Esenler Oruç Mahallesi'nde dün Ümit Karakoyun eski sevgilisi olan 19 yaşındaki Asiye Atalay başından vurularak öldürüldü. Saplantılı saldırgan kaçarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Atalay'ın vurulma anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, zanlı Ümit Karakoyun uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

"Eski sevgilisi tarafından yapılmış"

Komşusu olduğunu söyleyen Müslüm Deniz," Alt komşum olur kendisi gencecik bir kızdı. Eski sevgilisi tarafından yapılmış. Önce ayağından sonra kafasından nişan almış vurmuş. Böyle ölümlerin olmasını istemiyoruz artık" dedi.

Olay anını anlatan Sibel Hasten, "Bağırış çağırış olmadı. Çocuk önce silahı doğrultu ona. Silah ateş etmedi. Ondan sonra kız yere düştü. Yere düşünce çocuk tekrar yöneldi ona kız 'git buradan ' diye bağırdı çocuğa. Çocukta geri gelip ateş edip kaçtı. Olay böyle oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa