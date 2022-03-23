Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürüp gömen sanık, 2-3 günde bir cesedi kontrole gittiğini itiraf etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - Edinilen bilgilere göre Gürün ilçesinde eşinden boşanan Fatma Öz, 20 Nisan 2021 tarihinde ortadan kayboldu. Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İlçede fırın işleten Bahri Maraşlı ile ilişkisi olduğu öne sürülen Fatma Öz'ün son görüldüğü yerler incelendi, telefon numarasından teknik takip yapıldı. Ailesi, Fatma Öz'ün bulunması için bir televizyon programına çıktı. Öz ile ilişkisi bulunduğu ileri sürülen Bahri Maraşlı da programa katıldı.

ESKİ MERMER OCAĞINA GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Çelişkili bilgiler veren Bahri Maraşlı, 25 Mayıs 2021'de Gürün İlçe Devlet Hastanesi önünde silahla intihara kalkıştı. Maraşlı, hastanede tedavisi sırasında Fatma Öz'ü tabancayla öldürdüğünü ve ilçeye bağlı Kavak köyü yakınlarındaki eski mermer ocağı sahasına gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Maraşlı'nın ifadesi doğrultusunda bölgede yaptığı aramada, Fatma Öz'ün üzeri taşlarla kapatılmış cesedini buldu. Yapılan otopsinin ardından Öz'ün cenazesi ailesine teslim edilerek defnedildi. Bahri Maraşlı ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Maraşlı hakkında TCK'nın 81'inci maddesi kapsamında kasten öldürme suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIK YALNIZ YAŞAYAN KADINA EV TUTTU

Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Bahri Maraşlı, tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda ise Fatma Öz'ün avukatı, sanık avukatı ile tanıklar hazır bulundu. Sanık savunmasında Fatma Öz ile yaklaşık 5 yıl önce tanıştığını, ailesi ve çocuklarıyla görüşmeyen kadına ilçede ev kiraladığını söyledi. İhtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman Öz'ün evine gittiğini belirten Maraşlı, bir süre sonra tartıştıklarını ve kendisinden para istediğini, parayı vermesi durumunda ilçeyi terk edeceğini söylediğini dile getirdi.

"BİZİ Mİ VURACAKSIN"

Bu teklifi kabul ettiğini belirten Maraşlı, olay günü yanında çalışan M.F.A. ile Öz'ün görüştüklerini öğrenince tekrar tartıştıklarını ifade etti. Yüzleşmek için ilçedeki bir tepede Fatma Öz ve M.F.A ile buluştuğunu ve tabancasını da yanına aldığını söyleyen Maraşlı, "Arkadaşım M.F.A. ile Fatma Öz'ün aralarında bir ilişki olabileceğini ve inkar ederlerse tabancayı görmeleri durumunda korkup anlatacaklarını düşündüm. Bu arada arkadaşım M.F.A. tabancayı görünce 'bizi mi vuracaksın' dedi. Tabancada bir tane mermi vardı ve onu da namluyu sürerek şarjörü çıkarttım. Tabancanın boş olduğunu göstererek onları vurmak gibi bir niyetim olmadığını söyledim" dedi.

"BAGAJA KOYUP HASTANEYE GÖTÜRMEK İSTEDİM"

Tartışma sırasında Fatma Öz'ün kendisine hakaret ettiğini söyleyen Maraşlı, "Gitmek istediğini belirterek aşağı doğru yürümeye başladı ve sakinleştirmek için peşinden gittim. Bu sırada belimdeki tabancanın düşeceğini düşünerek elime aldım. Yanına gittiğimde elimde bulunan silahı tutarak göğüs kısmına dayadı ve 'beni öldür' diye bağırdı. Bu esnada tabanca ateş aldı. Yaralandığını görünce paniğe kapıldım. Aracım yukarı kısımda kalmıştı, koşarak gidip aldım ve yanına geldim. Yolun dar olmasından dolayı onu aracın koltuğuna taşıyamadım. Bagaja koyarak hastaneye götürmek üzere yola çıktım. Yolda inleme sesleri kesilince aracı durdurdum. Kontrol ettiğimde öldüğünü anladım. Panikleyerek onu gömmeyi düşündüm ve yere yatırarak araçta bulunan kartonlarla üzerini örttüm. Daha sonra tarladan topladığım taşlarla görünmeyecek şekilde üzerini kapattım" diye konuştu.

"BAVULUNU VE ÇANTALARINI YAKTIM"

Sanık Maraşlı ifadesinin devamında Fatma Öz'ün aracında kalan cep telefonunu alarak işletmiş olduğu ekmek fırınındaki çekmeceye sakladığını, 2-3 gün aralıklarla gömdüğü yerdeki cesedi kontrol etmeye gittiğini söyledi. Maraşlı, cesedi gömdüğü yere 5'inci kez gittiğinde ise Öz'ün cep telefonunu da oraya attığını belirtti. Fatma Öz'e evden kaçmış izlenimi vermek için ikamet ettiği evden bavulunu ve çantalarını aldığını, bunları cesedi gömdüğü bölgeye götürerek yaktığını da söyledi. Olayı polise anlatmayı çok kez düşündüğünü ancak cesaret edemediğini anlatan Maraşlı, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunduğunu kaydetti.

MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ

Cinayeti bilerek ve isteyerek işlemediğini belirten sanık Maraşlı, suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatını ve tahliyesini talep etti. Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.