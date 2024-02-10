Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki General Gorod Askeri Kampı'nda bir askerin açtığı ateş sonucu 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti.
5 ASKER HAYATINNI KAYBETTİ
Somali'de askeri kampta ateş açıldı. Başent Mogadişu'daki General Gorod Askeri Kampı'nda bir askerin açtığı ateş sonucu 2 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı dahil 5 asker hayatını kaybetti. BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.
SALDIRIYI EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ
Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yapılan açıklamada saldırıyı yapan askerin örgütün üyesi olduğu belirtildi.