Üye Girişi
Haberler

Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü

Güncelleme:

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki General Gorod Askeri Kampı'nda bir askerin açtığı ateş sonucu 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti.

5 ASKER HAYATINNI KAYBETTİ

Somali'de askeri kampta ateş açıldı. Başent Mogadişu'daki General Gorod Askeri Kampı'nda bir askerin açtığı ateş sonucu 2 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı dahil 5 asker hayatını kaybetti. BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

SALDIRIYI EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ

Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yapılan açıklamada saldırıyı yapan askerin örgütün üyesi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Birleşik Arap Emirlikleri Mogadişu Somali Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatma Sevim Baltacı öldü mü, neden öldü? Fatma Sevim Baltacı kimdir? Fatma Sevim Baltacı hayatı ve biyografisi! YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2024? YKS başvuruları son tarih ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Cemre düştü mü 2024? İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre hangi tarihte düşer? Gönül Dağı Ciritçi Abdullah kimdir? Gönül Dağı Ciritçi Abdullah gerçek hayatta kim, adı ne? Survivor Berna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Berna kaç yaşında, evli mi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 116. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Survivor Gizem Memiç evli mi? Survivor Gizem Memiç eşi, sevgilisi kimdir? Survivor Aleyna kimdir? Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna hangi yıl, hangi sezonda yarıştı? Pazar günü fotoğrafçılar açık mı? Pazar günü fotoğrafçılar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? Roma - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Inter maçı nereden izlenir? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar dizisi hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? Galatasaray - Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray - Başakşehir maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bugün Galatasaray maçı var mı? 10 Şubat Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ? 125 cc motoru B ehliyet kullanabilir mi, 125 cc motor için hangi ehliyet? GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR CANLI: Galatasaray – Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Başakşehir canlı yayın linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title