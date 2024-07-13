Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
İzmir'in Alsancak semtinde, yağış nedeniyle su biriken sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın, 10 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı. Öktemay'ın, Facebook hesabından yaptığı, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" paylaşımı yürekleri burktu.
İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak semtinde, 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile kaçak elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden 43 yaşındaki İnanç Öktemay'ın, 2014 yılında sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken bir paylaşım ortaya çıktı.
Alsancak'ta, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetti.
YÜREK YAKAN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
İkinci el antika eşya alım-satımı yaparak geçimini sağlayan İnanç Öktemay'ın Facebook hesabından 2014 yılında, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı.