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Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

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İzmir'in Alsancak semtinde, yağış nedeniyle su biriken sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın, 10 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı. Öktemay'ın, Facebook hesabından yaptığı, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" paylaşımı yürekleri burktu.

İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak semtinde, 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile kaçak elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden 43 yaşındaki İnanç Öktemay'ın, 2014 yılında sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken bir paylaşım ortaya çıktı.

Alsancak'ta, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetti.

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

YÜREK YAKAN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

İkinci el antika eşya alım-satımı yaparak geçimini sağlayan İnanç Öktemay'ın Facebook hesabından 2014 yılında, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı.

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (8)

sade vatandaş:

eceliyle rahat ölüm her kula nasip olmaz öyle şanslı kullar vardırki gideceği yolları önden kapatır,yemeğini zehirlenmesin diye önce çeşnicibaşısı tadar onun yurt dışına kaçan doktorlar umurunda olmaz çünki zulada özel hastahanesi özel doktorları vardır

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Murat Celik:

habere bak senin yaptığın yoruma bak sade vatandaş Z kuşağı raporu yeni nesil

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Oktay Titiz:

Allah rahmet eylesin çok doğru demiş o kadar çok eksik var ki ülke de neresinden tutarsan tut elinde kalıyor

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özcan Aslan:

Maalesef ki bu canım güzel ülkemde ne zaman nasıl öleceğimiz belli değil insanlar pisi pisine öldü bunun sorumluları en ağır şekilde cezalandırılmalı ama bu ülkede bu mümkün değil gibi.

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Murat Celik:

Başka ülkeler seni bekliyor bir an önce git

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Murat Celik:

Evet biz de bakıyoruz Filistin devletindeki insanları nasıl öldüğünü

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commer neres:

Hayatımda ilk kez izmire gittim. Bu kadar bakımsız ve izbe bırakılmış bir şehir beni hayrete düşürdü. Sebebini bilmiyorum bu bakımsızlığın. Doksanlı yıllardaki bulgar ve balkan ülkeleri gibi bakımsız

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Kurt Savaş:

Allah rahmet eylesin. Hayatta neyi çağırırsan başına geliyor maalesef. Takılmadan yaşamak lazım.

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