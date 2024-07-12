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Sevmek istediği sokak köpeğinin saldırısına uğradı! 2 yaşındaki Ozan'ı annesi kurtardı

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde sokak köpeğini sevmek isteyen 2 yaşındaki çocuk saldırıya uğradı. Çocuğuna hayvan sevgisi aşıladığını ve olay nedeniyle büyük üzüntü ve psikolojik sarsıntı yaşadıklarını ifade eden anne Melike Özyanık, "Hayvanlara artık biraz daha mesafeli davranıyor. Bu durum bizi çok üzdü. Başıboş şekilde dolanan hayvanların biraz daha kontrol altına alınması gerekiyor" dedi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde sokak köpeğini sevmek isteyen 2 yaşındaki çocuk saldırıya uğradı. Olay, Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Melike Özyanık, 2 yaşındaki oğlu Ozan Özyanık ile birlikte marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarıya çıktı. Dışarıda dondurma yiyen Ozan Özyanık, yerde yatan sokak köpeğine yaklaşmaya başladı. Sokak köpeğini sevmek isteyen minik Ozan, bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

2 yaşındaki çocuk sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradı

SOKAK KÖPEĞİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BACAĞINDAN ISIRARAK YARALADI

Küçük çocuk, köpeğin aniden saldırması sonucu bacağından ısırılarak yaralandı. Olayı fark eden anne, panikle oğlunu köpeğin elinden kurtardı. Çevredeki vatandaşlar da olaya müdahale ederek anneye yardım etti. Minik Ozan, bacağındaki ısırık nedeniyle hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan olay ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

2 yaşındaki çocuk sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradı

"ÇOCUĞUMA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILIYORUM, BU DURUM BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Oğlunun köpeğe yaklaşmasıyla birlikte baldırından ısırıldığını ifade eden Melike Özyanık, "O gün market alışveriş yapmaya gitmiştik. Görümcem ve ikimizin de çocuğu yanımdaydı. Marketten dışarıya çıktık ve daha sonrasında bir köpek yatıyordu. Çocuğum da zaten yanımızdaydı. Çocuklarıma hayvan sevgisini zaten aşılıyorum. Hayvanları severler ama sahipli olanları. Buna güvenerek birazcık yaklaştı. Geri dönerek aradaki mesafeyi daralttığında köpek bir anda baldırını ısırdı. O an benim tepkimle birlikte köpek oradan uzaklaştı. Çocuğum köpeğin ısırığıyla birlikte psikolojik bir etki bıraktı. Aşıya maruz kalıyoruz. Hayvanları seviyoruz. Çocuklarımın ikisi de hayvanları sever. Burada kontrolsüz bir şekilde böyle olması sonucunda artık temkinli davranıyor. Yarasına dokundurmuyor. Hayvanlara artık biraz daha mesafeli davranıyor. Bu durum bizi çok üzdü. Başıboş şekilde dolanan hayvanların biraz daha kontrol altına alınması gerekiyor. Yara aldı. Psikolojik de darbe aldı. Daha kötü sonuçlarda almış olan çocuklar da var. Bunlar için biraz daha kontrol altına alınmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

2 yaşındaki çocuk sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradıKöpeğin ısırdığı 2 yaşındaki Ozan'ın annesi Melike Özyanık.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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