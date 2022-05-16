Scooter kullanan Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi - Haberler

Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri scooter'la evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada yaralanarak hastanede tedaviye alınan iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Kazanın ardından sorgusunda scooter ile kendisine çarpıldığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Ailesinin avukatı tutuklanan Osman S. için, Sulh Ceza Hakimliğine tahliye talebinde bulundu. Sulh Hukuk Hakimliği tahliye talebini reddederken, bilirkişi raporuyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan ikinci başvuru sonrası Osman S.'nin tahliyesine karar verildi.

AİLESİ KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Tahliye kararına Ezgi Alya Yiğit'in babası Mehmet Şahin Yiğit, tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Mehmet Şahin Yiğit, kızının hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan Osman S.'nin tahliye edilmesi ile yasa büründüklerini belirterek, "Bilirkişiler tek tanık ifadesi ile hiçbir kamera görüntüsü olmadan kızımı asli suçlu, katili ise tali suçlu olarak göstermiş. Bilirkişiler kızıma çarparak 14 metre ileriye fırlatan biri nasıl olur da hangi vicdanla tali suçlu olarak gösterir?" dedi.

Yiğit, kızının ölümüne yol açan ehliyetsiz sürücü ceza alıncaya kadar mücadelesini sürdüreceğini de kaydetti.