Sivas'ta Yolcu Otobüsü Kazasında 4 Ölü, 40 Yaralı

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Kazasında 4 Ölü, 40 Yaralı
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağ yamacına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağ yamacına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarında bulunan Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkiinde meydana geldi. Ağrı'dan İzmir istikametine gitmekte olan Has Ağrılı firmasına ait O.K. yönetimindeki 34 CZH 636 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dağ yamacına çarptı. Feci kazada yolculardan Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22) ve Muteber Duran (54) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Tanrıkulu (21) da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada 40 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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