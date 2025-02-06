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Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Sivas'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara yol açıldı. Gürün ilçesinde Kayseri-Malatya karayolu zaman zaman trafiğe kapatılırken, vatandaşlar için yurtlarda konaklama imkanları sağlanıyor.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sivas'ta ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar yağışının etkisini artırdığı Gürün ilçesinde kapatılan Kayseri- Malatya karayolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Sivas'ta kar etkisini artıyor. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu, zaman zaman trafiğe kapatılıyor. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Şarkışla ilçesinde kaymakamlık yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; "Kar yağışı ve karayollarında etkili olabilecek tipi nedeniyle Şarkışla ilçemiz sınırlarında yolda kalan vatandaşlarımızın Şarkışla Anadolu Lisesi Aşık Veysel Kız Pansiyonu ve Şarkışla Şemsi Sivasi Erkek Öğrenci Yurdu'nda konaklama ihtiyaçları karşılanırken görevli ekiplerimiz vatandaşlarımıza kumanya dağıtımı yapmaktadır. Vatandaşlarımızın zaruri bir durum olmadığı sürece trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir. Acil durumlar sebebiyle trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarında kış lastiği takılı olması yanlarında zincir, çekme halatı, takoz vs. araç gereçleri bulundurmaları gerekmektedir. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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