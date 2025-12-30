Sivas'ta yıl içerisinde 41 kg uyuşturucu madde ve 75 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Sivas Valiliği tarafından, şehirde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "2025 yılında uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik gerçekleştirdiğimiz 135 operasyonda 41 kg uyuşturucu madde, 75 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtmek isterim" dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek; İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ile birlikte " Sivas'ın Huzuru" temasıyla Aralık ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Güvenlik toplantısında Sivas'ta yaşanan asayiş olaylarını ve bu anlamda yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini ifade eden Vali Şimşek, 2025 yılı boyunca şehirde yapılan çalımalar hakkında da bilgi verdi. Sivas'ta, 2025 yılı boyunca huzuru ve güvenliği esas alan, insanı merkeze koyan, önleyici ve kararlı bir güvenlik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Vali Şimşek "Kuşkusuz ki, yürütülen çalışmaların temelinde suçla mücadele kadar, suçun oluşmasını engellemeye yönelik önleyici tedbirler de yer almıştır" dedi.

Aydınlatma oranı yüzde 99,5

Yıl içerisinde kent genelindeki asayiş olayları hakkında bilgi veren Vali Şimşek "Kişilere karşı işlenen suçların bir önceki yıla göre yüzde 7 azaldığını memnuniyetle ifade etmek isterim. Aydınlatma oranımız da yine yüzde 98 seviyesinden yüzde 99,5 seviyesine yükselmiştir. Aynı şekilde mal varlığına karşı işlenen suçlar da bir önceki yıla göre yüzde 24 azalma söz konusu. Bu suçlarda aydınlatma oranımız da çok şükür ki yüzde 89'dan yüzde 95 seviyesine yükselmiştir. Suçlularla mücadele ve failleri yakalama konusunda da yine memnuniyet verici bir tablo olduğunu görüyoruz. Bu anlamda 2025 yılında hapis cezası ile aranan bin 120 şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Bunlardan 84'ünün 10 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olan kişiler olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile tavizsiz mücadele ediliyor

Uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Şimşek "2025 yılında ruhsatsız silahlanmaya karşı da çok kararlı bir mücadele yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu anlamda toplam 543 ruhsatsız silah ele geçirilmiş ve 648 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. En hassas olduğumuz konulardan biri de uyuşturucu ile mücadele. Bu alanda tavizsiz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu anlamda 2025 yılında uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik gerçekleştirdiğimiz 135 operasyonda 148 zehir taciri hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Yapılan bu operasyonlarda çeşitli türde 41 kg uyuşturucu madde, 75 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtmek isterim. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ki; Bizler, gençlerimizi bu illetten koruma konusunda son derece kararlıyız ve tüm güvenlik güçlerimiz ile birlikte amansız bir mücadeleyi yürütüyoruz. Bu mücadeleyi yalnızca kolluk tedbirleriyle sınırlı görmüyor; ailelerimizi, okullarımızı ve toplumun tüm paydaşlarını içine alan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu kararlılığımızdan asla taviz vermeden, aynı hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Yıl boyunca meydana gelen trafik kazalarında 41 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Yılmaz Şimşek, siber suçlara ilişkin yapılan çalışmaları da değerlendirdi. Kentte 2025 yılında bin 4532 suç unsurunun tespit edildiğini ifade eden Şimşek, "Son yıllarda siber suçların tüm dünyada büyük oranda artış gösterdiği hepimizin malumu. İlimizde ise 2024 yılında siber ekiplerimiz tarafından 853 suç unsuru tespiti yapılmışken 2025 yılında bu sayı bin 435' e çıkmıştır. Özellikle sanal ortamlarda bahis ve dolandırıcılığa karşı ekiplerimiz sanal devriyelerini sıklaştırmıştır ve bu kapsamda 2025 yılında 65 kişi tutuklanmıştır. Son olarak düzensiz göç ile mücadele konusunda bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında yapılan 86 operasyonda 65 göçmen kaçakçısı yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Gerek 2 Göç Mobil aracımız gerekse de kollukça yapılan operasyon ve kontrollerle toplam 679 göçmen yakalanarak gerekli geri gönderme işlemleri yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Sivas'ta yılbaşı tedbirleri alındı

Yaklaşan yılbaşı içinde tüm tedbirlerin titizlikle alındığını söyleyen Vali Şimşek "Yılbaşı gecesi ile ilgili de tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Yeni yılı sağlıklı ve huzurlu şekilde karşılamak için tüm vatandaşlarımızdan özveri bekliyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yılın başta şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya barış, hoşgörü ve güzellik getirmesini temenni ediyorum. Sözlerimin sonunda, ilimizin huzuru için gece gündüz demeden görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatımız başta olmak üzere, adli birimlerimize, kamu kurumlarımıza ve sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS