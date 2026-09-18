Sivas’ta yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama

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Sivas'ta yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli hakkında işlem yapılırken, hesaplarda yaklaşık 72 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

Sivas'ta yasa dışı bahis sitelerine banka hesaplarını kullandırdıkları ve para nakline aracılık ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçu kapsamında çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sundukları ve bu hesapları toplayarak para nakline aracılık ettikleri değerlendirilen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilere ait, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında yaklaşık 71 milyon 994 bin 976 TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı