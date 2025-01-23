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Üniversite öğrencisi yurt banyosunda ölü bulundu, öldüğü gün ailesinin yanına dönecekti

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Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Eren Öztürk, kaldığı KYK yurdunun banyosunda ölü bulundu. Yapılan incelemelerde kafasına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Öztürk, ölmeden önce ailesinin yanına dönme hazırlığı yapıyordu.

Sivas'ta kaldığı KYK yurdundaki banyoda ölü bulunan üniversite öğrencisinin, ölü bulunduğu gün ailesinin yanına dönme hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisindeki İzzettin Keykavus KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda geçtiğimiz gün yaşanan olayda, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi Eren Öztürk, kaldığı odanın banyosunda ölü bulunmuştu. Yapılan inceleme sonrası genç öğrencinin kafa travması sonucu öldüğü anlaşıldı. Öztürk'ün bulunduğunda kafasının kanadığı tespit edildi. Öztürk'ün lavaboyu kullanmak için banyona girdiği sırada ayağı kayıp düşerek kafasını lavaboya çarptığı tahmin ediliyor. Öztürk geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yemeğini yedikten sonra odasına çekiliği, gece yarısı çöp dökmek için bir kez odasından çıktığı öğrenildi.
Öldüğü gün ailesinin yanına dönecekti
Edinilen bilgiye göre Öztürk, üniversitede eğitime verilen arada ağır girip grip geçirdiği için yurttan ayrılmayarak birkaç gün dinlenmeyi tercih etti. Ölü bulunduğu gün İstanbul'da ki ailesinin yanına gitmek için bilet aldığı öğrenildi. Öztürk'ün acılı ailesi cenazeyi teslim almak için İstanbul'dan Sivas'a geldi. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül cenazeyi teslim almak için morg önünde bekleyen aileyi ziyaret ederek taziyede bulundu. Şengönül çok üzgün olduklarını belirterek, Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesi ve üniversite camiasına da başsağlığı diledi. - SİVAS

Üniversite öğrencisi yurt banyosunda ölü bulundu, öldüğü gün ailesinin yanına dönecekti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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