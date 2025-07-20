Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yazıköy mevkisinde meydana gelmişti. M.A. (35) idaresindeki 07 AYR 988 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan M.S.K. idaresindeki 96 AAN 664 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü M.A. ile birlikte araçta bulunan Ş.A. (32), Ş.E. (28), A.E. (57) ve A.A. (7) yaralandı. 3 yaşındaki Doğa Akgöz ise olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Akgöz'ün cenazesi ise Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - SİVAS