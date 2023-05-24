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Sivas'ta tırın dorsesinden 134 kaçak göçmen çıktı

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta tırın dorsesinden 134 kaçak göçmen çıktı Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu tırın dorsesinde 134 kaçak göçmen yakalandı.

Sivas'ta tırın dorsesinden 134 kaçak göçmen çıktı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu tırın dorsesinde 134 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Suşehri ilçesi D-100 karayolu üzerinde polis ekipleri şüphelendikleri bir tırı durdurarak dorsesinde arama yaptı. Tırın dorsesinin brandası açıldığında ekipler kaçak göçmenlerle karşılaştı. Ekipleri gören bazı göçmenler kaçmaya çalıştı. Yurda kaçak yollarla giren Afganistan, Türkmenistan ve Bangladeş uyruklu 134 düzensiz göçmen, Suşehri Spor Salonu'na götürüldü. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nevzat Yücel - 3. Sayfa

Suşehri Sivas 3. Sayfa Haberler

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