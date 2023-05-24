Sivas'ta tırın dorsesinden 134 kaçak göçmen çıktı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu tırın dorsesinde 134 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Suşehri ilçesi D-100 karayolu üzerinde polis ekipleri şüphelendikleri bir tırı durdurarak dorsesinde arama yaptı. Tırın dorsesinin brandası açıldığında ekipler kaçak göçmenlerle karşılaştı. Ekipleri gören bazı göçmenler kaçmaya çalıştı. Yurda kaçak yollarla giren Afganistan, Türkmenistan ve Bangladeş uyruklu 134 düzensiz göçmen, Suşehri Spor Salonu'na götürüldü. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.